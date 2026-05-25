فراخوان پژوهشی باتمرکز بر جنگ، دانشگاه و اعتراضات اجتماعی منتشر شد

به گزاش خبرگزاری مهر به نقل از مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، فراخوان طرحهای پژوهشی سال ۱۴۰۵ مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی با مشارکت میز مطالعات اجتماعی جنگ منتشر و سه محور «جامعه و جنگ»، «دانشگاه و جنگ» و «اعتراضات اجتماعی» به عنوان محورهای اصلی برای این پژوهشها اعلام شد.
محورها و زیر محورهای این فراخوان عبارتند از:
الف: جامعه و جنگ
۱. جنگ و انسجام ملی
۲. دیاسپورای ایرانی و جنگ
۳. گفتمانهای علوم سیاسی و اجتماعی در مسئله جنگ
۴. مواجهه مهاجران داخل ایران با مسئله جنگ
۵. الگوهای مهاجرت در دوره پساجنگ
۶. زنان، خانواده و تابآوری در جنگ
۷. تجربه و روایت زنان از جنگ
ب: دانشگاه و جنگ
۱. مناسبات دانشگاه و جامعه در دوره جنگ و پساجنگ
۲. هوش مصنوعی و جنگ
۳. نقش فضای مجازی در بازتعریف رابطه دانشگاه و جامعه در فضای پساجنگ
۴. نقش پلتفرمهای دیجیتال در بازسازی آموزشی و دانشی پس از بحران
۵. دانشگاه و جامعه محلی در دوران پساجنگ
۶. حکمرانی آموزش عالی در جامعه پساجنگ
۷. تولید علم در دوره پساجنگ (تأثیر جنگ بر فعالیتهای علمی)
۸. مسئولیت اجتماعی دانشگاه در بازسازی جامعه پساجنگ
ج: اعتراضات اجتماعی
۱. زمینههای فرهنگی و اجتماعی اعتراضات دیماه ۱۴۰۴
۲. نقش میانجیگری دانشگاه در اعتراضات اجتماعی
۳. اعتراضهای اجتماعی و خاموشی دیجیتال: شکافهای دیجیتال و وضعیت استثنایی
۴. زبان، روایت و امر سیاسی در شعارهای اعتراضی دیماه ۱۴۰۴
۵. نقش و جایگاه دانشگاه بهمثابه میدان یا حاشیه اعتراضات
۶. پسااعتراض: زیستجهان خانوادگی و شغلی کنشگران پس از واقعه اعتراضات دیماه ۱۴۰۴
متقاضیان میتوانند طرحنامههای خود را از طریق ایمیل research@iscs.ac.ir ارسال کنند.
بنا بر این گزارش مدت اجرای هر طرح پژوهشی از زمان انعقاد قرارداد، شش ماه است و بودجه هر طرح حدود ۵۰۰ میلیون ریال در نظر گرفته شده است که ۹۰درصد آن پس از ارائه و تأیید گزارش نهایی در شورای مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی و ۱۰ درصد باقیمانده پس از پذیرش مقاله مستخرج از طرح در یکی از مجلات معتبر با نمایه ISC پرداخت میشود.
علاقهمندان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شمارههای ۰۲۱-۲۲۵۷۰۷۷۷ و ۰۲۱-۲۲۵۷۰۶۶۶ (داخلی ۲۳۷) تماس بگیرند.
