به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، شیخ علی الخطیب، نایب رئیس مجلس اعلای شیعیان لبنان گفت که بیست و ششمین سالروز آزادی جنوب لبنان در شرایط دشواری که کشور در نتیجه تجاوزات مستمر اسرائیل به لبنان با آن روبرو است، فرا میرسد.
الخطیب ضمن بزرگداشت نام و خاطره شهدای مجاهد و قهرمان و سید حسن نصرالله دبیرکل شهید حزب الله لبنان ابراز داشت: ما در این روز فرخنده، بر اصول ملی در قبال تجاوزات وحشیانه اسرائیل و اشغالگری صهیونیستی بر سرزمینمان تأکید مجدد میکنیم، زیرا هیچ کس در لبنان نمیتواند در برابر این میزان تخریب و خطرات تماشاچی بماند.
وی افزود: ما خواستار هماهنگی فوری و کامل بین دولت لبنان به نمایندگی از ارتش از یک سو و مقاومت از سوی دیگر هستیم، به طوری که هر تصمیم جنگ و صلح به یک تصمیم حاکمیتی واحد تبدیل شود، نه اینکه دولت به طرفی تبدیل شود که دستور کارهای خارجی را علیه مقاومت اجرا کند.
الخطیب تاکید کرد: ما هیچ مشروعیتی را برای مذاکره مستقیم با رژیم صهیونیستی تحت هر عنوانی قائل نیستیم. تنها چیزی که میتوان پذیرفت، مذاکرات غیرمستقیم با میانجیگری بینالمللی بیطرف است. به شرطی که هدف اصلی آن توقف کامل و بیقید و شرط آتشبس و عقبنشینی کامل رژیم صهیونیستی از اراضی اشغالی لبنان و بازگشت اهالی و آزادی اسرا و آغاز روند بازسازی باشد.
وی ادامه داد: حل موضوع سلاح مقاومت از طریق گفتگوی صرفا داخلی انجام میشود که در آن لبنانیها تحت سقف قانون اساسی و قوانین داخلی، یک استراتژی دفاعی ملی را تصویب کنند که از لبنان محافظت کند و حق مقاومت را در پاسخ به تجاوز حفظ کند.
نایب رئیس مجلس اعلای شیعیان لبنان خاطرنشان کرد که سلاح مقاومت توجیهی برای تجاوز نیست، بلکه پاسخی به اشغالگری و تهدیدات مستمر است. موضع لبنان باید مخالفت با تجاوز، عادیسازی روابط و قیمومیت آمریکا باقی بماند.
