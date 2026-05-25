به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وفیق صفا عضو شورای سیاسی حزب الله تاکید کرد، فرماندهان ارتش لبنان از هوشیاری سیاسی و اجتماعی کافی برای در نظر گرفتن منافع کشور برخوردار هستند.

وی اضافه کرد، روزی که مقاومت با ارتش لبنان که تفکر ملی دارد در بیافتد هرگز نخواهد رسید. مقاومت همچنان غافلگیری های زیادی دارد و همین مسئله باعث خواهد شد دشمن از لبنان عقب نشینی کند.

صفا درباره ایران نیز گفت: برای ایران همین افتخار کافی است، در برابر قدرت آمریکایی ایستاد که هیچ کسی تا به امروز جرأت ایستادگی مقابل این کشور را نداشته است.

وی اضافه کرد: هیچ توافقی بدون گنجاندن لبنان حاصل نخواهد شد. این مسئله به ما، پاکستانی ها و آمریکایی ها ابلاغ شده است.