نبیه بری: اسرائیل شکست خورده به دنبال انتقام گرفتن از لبنان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، نبیه بری رئیس پارلمان لبنان، در سخنان خود به مناسبت سالروز آزادسازی جنوب لبنان، خواستار همگرایی، یکپارچگی و رهایی از ادبیات نفرتپراکن شد و از جریانهای سیاسی این کشور خواست تا از رفتارهای تنشآفرین در شرایط کنونی دست بردارند.
رئیس پارلمان لبنان، همگان را به اتحاد، دوری از کینهتوزی و ایستادگی در برابر تهدیدات رژیم صهیونیستی فراخواند.
وی با تاکید بر لزوم پایداری در دفاع از خاک و مرزهای کشور، افزود: ما موظفیم بدون هیچگونه کوتاهی در قبال حاکمیت و آزادی وطن، در برابر هر طمعکار و اشغالگری بایستیم، هرچند که این راه نیازمند فداکاریهای بزرگ باشد.
رئیس پارلمان لبنان با اشاره به اینکه اسرائیل در لبنان شکستخورده و هر لحظه ممکن است به دنبال انتقامجویی از لبنان باشد، خاطرنشان کرد: ملت لبنان در نبرد آزادسازی، درس بزرگی از کرامت و وحدت را به نمایش گذاشت.
وی خواستار صیانت از لبنان به عنوان وطنی همیشگی برای همه فرزندانش شد و بر ضرورت خنثیکردن نقشههای فتنهافروزانه، تجزیهطلبانه و طرحهای تحمیلی اسکان آوارگان تاکید کرد.
نبیه بری در پایان گفت: در سالروز آزادسازی جنوب، به نمادهای افتخار و سربلندی یعنی همان کسانی که این آزادی را رقم زدند و به تمامی مدافعان خاک، ناموس و حاکمیت کشور و به تک تک رزمندگان مقاومت، درود می فرستیم.
