به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه النشره ، ژنرال جوزف عون رئیس جمهور لبنان در اظهاراتی به مناسبت سالروز آزادسازی جنوب لبنان ابراز داشت که در چنین روزی از سال 2000، جنوب لبنان حماسه ای بی سابقه را رقم زد، زمانی که اشغالگران اسرائیلی در نتیجه مقاومت و فداکاری مردم این سرزمین عقب نشینی کردند.

وی بدون نام بردن از حزب الله به عنوان قهرمانان آزادسازی جنوب لبنان، 25 می را روزی برای کرامت ملی فراگیر در لبنان توصیف کرده و افزود: سالگرد آزادسازی امسال در حالی فرا می رسد که لبنان تحت فشار واقعیت دردناکی قرار دارد. حملات اسرائیل متوقف نشده است و روستاهای جنوبی همچنان تحت فشار اشغالگری جدیدی قرار دارند که نقض آشکار تمامی قطعنامه های بین المللی، به ویژه قطعنامه 1701 است.

عون تصریح کرد که لبنان این واقعیت را نخواهد پذیرفت و با آن کنار نخواهد آمد و راه به سوی عقب نشینی کامل رژیم صهیونیستی یک خواسته ملی ثابت و غیرقابل مذاکره باقی خواهد ماند که دولت لبنان از طریق گزینه مذاکره برای تحقق آن تلاش می کند.

وی مدعی شدی که مذاکره مستقیم با رژیم صهیونیستی به معنی تسلیم و سازش نیست، بلکه تاکیدی بر حق انحصاری لبنان در حفاظت از سرزمین و حاکمیت خود و گسترش اقتدار از طریق ارتش و نیروهای امنیتی مشروع خود است.

جوزف عون ارتش را تنها ضامن امنیت ملی و تمامیت ارضی لبنان دانست و اظهار داشت که کسانی که جنوب را با خون خود آزاد کردند، اعم از نظامیان و مقاومان، و همچنین تمامی لبنانی ها، شایسته دولتی قوی و منسجم با مشروعیت نهادهای مدنی و نظامی خود، و دولتی عادلانه با قوانینی بدون تبعیض، و دولتی متحد با اراده و همبستگی مردم خود هستند.



وی تاکید کرد که بزرگترین وفاداری به سالروز آزادسازی این است که دولتی بسازیم که پناهگاه تمامی لبنانی ها باشد. لبنان برای همه ماست، و آزادسازی جنوب وظیفه و گزینه ای بدون جایگزین است که دولت با حمایت فرزندان خود بر عهده دارد.