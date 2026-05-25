نفتکش عراقی با شکستن محاصره دریایی آمریکا عازم چین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بلومبرگ در گزارشی اعلام کرد: یک نفتکش غولپیکر حامل نفت خام عراق، آبهای خلیج فارس را ترک کرده و از خط محاصره دریایی آمریکا به سمت دریای عرب عبور کرده است.
بر اساس دادههای ردیابی کشتیها، نفتکش فوقسنگین «ایگل ورونا» از خلیج عمان وارد دریای عرب شده و حدود دو میلیون بشکه نفت خام عراق را به مقصد چین حمل میکند.
بر اساس پایگاه داده دریایی «اکواسِس»، نفتکش «ایگل ورونا» متعلق به شرکت «AET Inc PTE Ltd» یک شرکت مالزیایی مستقر در سنگاپور است.
طبق دادههای ردیابی، این نفتکش محموله خود را در ۲۸ فوریه در پایانه نفتی بصره بارگیری کرده و اکنون به سمت بندر نینگبو در چین در حرکت است و قرار است ۱۲ ژوئن به مقصد برسد.
خروج این نفتکش عراقی پس از حرکت کشتی «الحمرا» یک کشتی حامل گاز طبیعی مایع انجام شد؛ کشتیای که نخستین محموله سوخت فوقسرد را از خلیج فارس از زمان آغاز جنگ علیه ایران بارگیری کرده و راهی هند شده است.
پیشتر، نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته، ۳۳ کشتی شامل نفتکشها، کشتیهای کانتینربر و سایر شناورهای تجاری، پس از دریافت مجوز از نیروی دریایی سپاه، از تنگه هرمز عبور کردهاند.
