عبور ۲ کشتی حامل نفت و گاز از مسیر تعیین شده ایران در تنگه هرمز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، داده های دریانوردی نشان می دهد ۲ کشتی حامل محموله های نفت و گاز طبیعی تنگه هرمز را به سمت پاکستان و چین ترک کردند.

بر اساس این گزارش، کشتی های مذکور از طریق مسیری که ایران برای عبور امن در تنگه هرمز تعیین کرده است استفاده کردند.

همچنین گزارش شده که یکی از این کشتی های غول پیکر حامل نفت خام عراق به مقصد چین بوده که طی سه ماه گذشته در این منطقه منتظر مانده بود.

روابط عمومی نیروی دریایی سپاه نیز به تازگی اعلام کرد: طی شبانه روز گذشته ۳۳ فروند کشتی اعم از نفتکش، کانتینربر و سایر کشتی های تجاری پس از کسب مجوز با هماهنگی و تامین امنیت نیروی دریایی سپاه از تنگه هرمز عبور کردند.