عبور ۲۵ فروند کشتی از تنگه هرمز طی شبانه روز گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: طی شبانه روز گذشته ۲۵ فروند کشتی اعم از نفتکش، کانتینر بر و سایر کشتی های تجاری پس از کسب مجوز با هماهنگی و تامین امنیت نیروی دریایی سپاه از تنگه هرمز عبور کردند.



شایان ذکر است کنترل هوشمند تنگه هرمز علی رغم ناامنی ایجاد شده در پی تجاوز ارتش تروریستی امریکا در تنگه هرمز، توسط نیروی دریایی سپاه با قوت در حال انجام است.