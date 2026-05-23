  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۳۳

عبور ۲۵ فروند کشتی از تنگه هرمز طی شبانه روز گذشته

عبور ۲۵ فروند کشتی از تنگه هرمز طی شبانه روز گذشته

نیروی دریایی سپاه اعلام کرد: طی شبانه روز گذشته ۲۵ فروند کشتی اعم از نفتکش، کانتینربر و سایر کشتی های تجاری پس از کسب مجوز با هماهنگی و تامین امنیت نیروی دریایی سپاه از تنگه هرمز عبور کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: طی شبانه روز گذشته ۲۵ فروند کشتی اعم از نفتکش، کانتینر بر و سایر کشتی های تجاری پس از کسب مجوز با هماهنگی و تامین امنیت نیروی دریایی سپاه از تنگه هرمز عبور کردند.

شایان ذکر است کنترل هوشمند تنگه هرمز علی رغم ناامنی ایجاد شده در پی تجاوز ارتش تروریستی امریکا در تنگه هرمز، توسط نیروی دریایی سپاه با قوت در حال انجام است.

کد مطلب 6838464
محسن صمیمی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها