به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، خبرگزاری رویترز امروز (دوشنبه) در گزارشی به نقل از داده‌های حمل‌ونقل دریایی شرکت کپلر اعلام کرد که تعداد کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز روز گذشته به کمترین سطح در چند هفته اخیر رسیده است؛ موضوعی که در پی ازسرگیری حملات متقابل آمریکا و ایران در خاورمیانه، نگرانی‌های امنیتی را افزایش داده است.

بر اساس داده‌های مربوط به ردیابی کشتی‌ها که توسط مؤسسه کپلر منتشر شده است، تنها ۶ کشتی روز یکشنبه از این تنگه عبور کردند که پایین‌ترین تعداد در ۵ هفته گذشته محسوب می‌شود.

این داده‌ها نشان می‌دهد نفتکش بسیار بزرگ هیومَنیتی که حامل ۲ میلیون بشکه نفت ایران بود، و نفتکش دیگری به نام کاپیتان آندریاس که حدود ۵۰۰ هزار بشکه فرآورده نفتی کویت را حمل می‌کرد، از تنگه خارج شدند.

همچنین ۳ نفتکش خالی برای بارگیری نفت وارد خلیج فارس شدند. بیشتر این نفتکش‌ها هنگام عبور از تنگه، فرستنده‌های موقعیت‌یاب خود را خاموش کرده بودند.

در داده‌های ردیابی کشتی‌ها، هیچ نفتکش حامل گاز طبیعی مایع که طی تعطیلات آخر هفته وارد تنگه شده باشد، مشاهده نشد.

بر اساس داده‌های کپلر، یک نفتکش تحت کنترل شرکت ملی نفت ابوظبی بین ۱۰ تا ۱۲ ژوئیه از تنگه هرمز خارج شده است. این کشتی در حال حرکت به سمت بندر داهج در هند است.

فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی روز یکشنبه موج دیگری از حملات علیه ایران را انجام دادند و با استفاده از مهمات هدایت‌شونده دقیق، ده‌ها هدف را در چندین نقطه مورد حمله قرار دادند.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز یکشنبه گفت تنگه هرمز برای تردد تجاری باز است؛ با این حال ایران پیش‌تر اعلام کرده بود پس از آنکه یک کشتی در مسیری تأییدنشده حرکت کرد و هدف حمله قرار گرفت، این تنگه بسته شده است.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز روز دوشنبه اعلام کرد نیروی دریایی این نهاد شب گذشته با از کار انداختن سامانه‌های ۲ کشتی در تنگه هرمز، آن‌ها را متوقف کرده است. نام این کشتی‌ها اعلام نشده است.