به گزارش خبرنگار مهر به نقل از بلومبرگ، جنگ اخیر علیه ایران موجب تغییر در الگوهای سنتی تجارت جهانی گاز طبیعی مایع شده و عبور پنهانی کشتیهای حامل الانجی از تنگه هرمز را افزایش داده است.
بر اساس این گزارش، نفتکش الانجی «الریان» حامل محموله گاز طبیعی مایع قطر، پیش از عبور از تنگه هرمز سامانه شناسایی خودکار خود را خاموش کرد و از خلیج فارس خارج شد.
این کشتی در مسیر خود، شناور دیگری به نام «فویرط» را همراهی میکرد که بر اساس توافق میان ایران و پاکستان از این آبراه عبور میکرد.
به گفته منابع دریایی، این دو شناور هنگام عبور از آبهای تحت کنترل ایران، بدون ارسال سیگنال موقعیتیابی حرکت کردند؛ اقدامی که در ماههای اخیر و همزمان با افزایش مخاطرات امنیتی و محدودیتهای اعمالشده در تنگه هرمز، رواج بیشتری یافته است.
دادههای ردیابی کشتیها نشان میدهد هر دو شناور یک روز بعد در خلیج عمان دوباره قابل ردیابی شدند و پس از ماهها انتظار در تنگه هرمز، مسیر خود را به سمت بازارهای آسیایی ادامه دادند.
بلومبرگ در ادامه مدعی شده است که پس از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل علیه ایران در اواخر فوریه، قطر از نخستین تولیدکنندگانی بود که با پیامدهای اقتصادی این درگیری مواجه شد. تأسیسات عظیم گاز طبیعی مایع این کشور و ناوگان نفتکشهای آن، از جمله برخی از گرانترین کشتیهای جهان، ناگهان از جریان عادی تجارت فاصله گرفتند.
با ورود جنگ به چهارمین ماه، تنگه هرمز همچنان تحت نفوذ ایران باقی مانده است. با این حال، قطر بهعنوان دومین صادرکننده بزرگ الانجی جهان، بار دیگر توانسته است محمولههایی را از خلیج فارس خارج کند؛ آن هم از طریق روشهای عملیاتی و ناوبری که به گفته این گزارش، بیشتر به بخش پنهان بازار نفت شباهت دارد تا صنعت الانجی که معمولاً محافظهکارتر و شفافتر عمل میکند.
میشل ویز بوکمان، تحلیلگر شرکت اطلاعات دریایی ویندوارد، در این باره گفت: این نبردی برای آزادی کشتیرانی است. هنگامی که به این گذرگاههای راهبردی نگاه میکنیم، ناگهان پایههای تجارت جهانی دریایی دچار اختلال میشود و ما شاهد افزایش عبورهای پنهانی و تشدید ریسک هستیم.
بر پایه دادههای ردیابی کشتیها و اظهارات منابع آگاه، تنها در ماه مه دستکم چهار کشتی قطری بهصورت پنهانی از این آبراه عبور کردهاند.
این میزان اگرچه در مقایسه با حجم تجارت پیش از جنگ محدود است، اما برای خریدارانی مانند هند و بنگلادش که ناچار به خرید از بازار نقدی با قیمتهای بسیار بالاتر شدهاند، نوعی گشایش به شمار میرود. همچنین شرکت ملی نفت ابوظبی (ادنوک) نیز بهصورت مشابه، محمولههایی را بیسروصدا از این مسیر عبور داده است.
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