به گزارش خبرنگار مهر به نقل از الجزیره، دادههای یک وبسایت ردیابی نفتکشها نشان میدهد چندین نفتکش حامل نفت ایران از محدوده محاصره نیروی دریایی آمریکا در منطقه تنگه هرمز عبور کردهاند؛ اقدامی که تنها چند روز پیش از آغاز دور جدید مذاکرات میان تهران و واشنگتن برای پایان دادن به جنگ رخ داده است.
وبسایت ردیابی نفتکشها «تنکر ترکرز» اعلام کرد بررسی دادههای ردیابی دیجیتال که با تصاویر ماهوارهای نیز تأیید شده، نشان میدهد ایران نخستین صادرات نفت خام خود در دو ماه گذشته را انجام داده است.
بر اساس این گزارش، دو نفتکش متعلق به شرکت ملی نفتکش ایران با نامهای «دیونا» و «هیرو ۲» که در مجموع حدود ۳.۸ میلیون بشکه نفت خام ایران را حمل میکنند، روز سهشنبه از خط محاصره عبور کردند. همچنین نفتکش دیگری با نام «استریم» نیز روز چهارشنبه در حال حرکت به سمت بنادر ایران مشاهده شده است.
به گفته این پایگاه ردیابی دریایی، یک نفتکش دیگر از ناوگان شرکت ملی نفتکش ایران که حامل حدود یک میلیون بشکه نفت خام است نیز روز چهارشنبه از محدوده محاصره در دریای عمان عبور کرده است. این پایگاه در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد نفتکش «سونیا ۱» نیز بامداد چهارشنبه از خط محاصره خارج شده است.
این تحولات در حالی رخ میدهد که قرار است مذاکرات جدید میان ایران و آمریکا برای دستیابی به توافق نهایی درباره پایان جنگ و مسائل مرتبط با برنامه هستهای ایران روز جمعه در تفرجگاه بورگناشتوک سوئیس آغاز شود.
در همین حال گزارشها حاکی است که انتشار خبر احتمال بازگشایی تنگه هرمز در بازارهای جهانی موجب کاهش قابل توجه قیمت نفت شده است.
همچنین روزنامه والاستریت ژورنال به نقل از منابع آگاه گزارش داده است که ایالات متحده ممکن است بلافاصله پس از امضای یادداشت تفاهم میان دو کشور، اجازه ازسرگیری فروش نفت و سوخت ایران را صادر کند. به گفته این منابع، معافیتهای مربوط به تحریمهای فروش نفت میتواند خدماتی مانند بانکداری، حملونقل و بیمه را نیز شامل شود.
نظر شما