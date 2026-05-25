به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی یوسفی ظهر دوشنبه در آئین تودیع و معارفه رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان زنجان، با اشاره به تأکیدات رهبر شهید انقلاب و مقام معظم رهبری در خصوص «جهاد تبیین»، این اصل مهم را مأموریت اصلی و ذاتی سازمان تبلیغات اسلامی دانست و گفت: مخاطبان این سازمان تمام آحاد مردم از اصناف و گروههای مختلف سنی و فکری هستند.
یوسفی با بیان اینکه نگاه سنتی به سازمان تبلیغات که صرفاً بر اعزام مبلغ و مداح متمرکز بود، امروز تحول یافته است، اظهار کرد: رویکرد جدید سازمان، «راهبری زیستبوم فرهنگی» است. ما دیگر تنها نیرو اعزام نمیکنیم، بلکه قالب و ساختار حرکتهای عظیم مردمی را طراحی و پشتیبانی میکنیم.
وی نمونههایی از این حرکتهای شاخص در سطح ملی را برشمرد و گفت: پویش «جان فدا» که مورد احتجاج رهبر شهید انقلاب قرار گرفت، حرکت عظیم مردمی غدیر، برنامه «جاماندگان اربعین»، مجموعههای رسانهای قرآنی «محفل» و «معلی» و همچنین پویش ملی «سلام فرمانده» که شور و هیجان بینظیری در کشور ایجاد کرد، همگی حاصل طراحی و راهبری سازمان تبلیغات اسلامی بوده است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی زنجان با تأکید بر اینکه مقوله فرهنگ به ویژه با گرهخوردن به آرمانهای انقلاب اسلامی، حوزهای بسیار گسترده است، خاطرنشان کرد: تمامی نهادها و دستگاهها به نوعی درگیر این عرصه هستند، اما سازمان تبلیغات اسلامی به صورت تخصصی وظیفه «جهاد تبیین» را بر عهده دارد.
وی افزود: حوزههای تخصصی قرآن، نوجوانان، بانوان، تشکلهای دینی، هیئات مذهبی و مبلغین از اولویتهای کاری سازمان به شمار میروند.
یوسفی با اشاره به تغییرات ساختاری در اداره کل تبلیغات اسلامی استان گفت: خوشبختانه در چند سال اخیر، فرایند مناسبی در مجموعه صورت گرفته و نیروهای جوان، خدوم و باانگیزه جایگزین نیروهای پیشین شدهاند. هم اکنون مجموعه استان با ۲۰ نیروی ستادی و حضور مبلغان و فعالان فرهنگی در شهرستانها، فعالیت خود را با قوت ادامه میدهد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی زنجان با اشاره به اینکه گاهی شهرستان زنجان به دلیل تمرکز مدیریتهای استانی در مرکز استان از توجه ویژه بازمیماند، گفت: امیدواریم با حضور مسئول جدید و همکاری همه همکاران، شهرستان زنجان نقش محوری و تأثیرگذاری در عرصه جهاد تبیین و فعالیتهای فرهنگی ایفا کند و این حرکت با قوت بیشتری ادامه یابد.
در این مراسم با تقدیر از حجت الاسلام سپهری، حجت الاسلام نادر احمدی به سمت رئیس جدید تبلیغات اسلامی شهرستان زنجان معرفی شد.
