به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، در یک گام راهبردی برای زیستبوم فناوری و انرژیهای تجدیدپذیر کشور، ۴۰۰ سبد تجهیزات برق خورشیدی شامل پنل و اینورتر در بورس کالای ایران عرضه شد که از این تعداد، ۱۰۰ دستگاه در مرحله نخست با قیمت پایه مورد معامله قرار گرفت.
این تجهیزات که حاصل تلاش متخصصان شرکت «مهندسی توان پژوهان فناور پاسارگاد» از اعضای منطقه بینالمللی نوآوری ایران است، با همکاری و هدایت سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) وارد بازار سرمایه شد.
ورود تجهیزات انرژی خورشیدی شرکتهای فناور به بورس کالا، فراتر از یک معامله تجاری، گامی کلیدی در توسعه بازار فناوریهای پاک، تسهیل فرایند ورود محصولات دانشبنیان به بازارهای رسمی و افزایش سهم شرکتهای نوآور در اقتصاد انرژی کشور محسوب میشود.
این مسیر که در سالهای اخیر با حمایت از فناوریهای راهبردی شتاب بیشتری گرفته است، اکنون با حضور این شرکت در بازار سرمایه به نقطه عطفی در تجاریسازی دستاوردهای علمی رسیده است. گفتنی است، پذیرش این کالا پس از بررسی دقیق مدارک، مستندات و تاییدهای فنی در چهارصد و شصت و چهارمین جلسه کمیته عرضه بورس کالا در تاریخ ۲۸ بهمنماه سال گذشته، در بازار فرعی به تصویب رسیده بود.
نظر شما