۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۴۷

کولر اتوبوس‌ها باید روشن بماند

مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران گفت: تمام اتوبوس های ملکی شرکت واحد مجهز به کولر هستند و رانندگان موظف هستند که با گرم شدن هوا کولرها را روشن کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی علیزاده، در خصوص قراردادهای خرید اتوبوس، اظهار داشت: کل قرارداد اتوبوس‌های دوکابین چینی ۴۰۰ دستگاه است که ۵۰ دستگاه آن فعال شده و ۵۱ دستگاه در گمرک هستند. تمامی قراردادهای خرید اتوبوس برای تحویل ناوگان تا پایان شهریور ماه سال جاری پیگیری می‌شود.

وی افزود: بر اساس برنامه جامع شهرداری تهران، تا پایان سال ۱۴۰۶ تمامی اتوبوس‌های فرسوده از رده خارج و با ناوگان نو و استاندارد جایگزین خواهند شد.

علیزاده با اشاره به آمادگی کامل تعمیرگاه‌ها و استقرار اکیپ‌های تعمیراتی، تأکید کرد: در صورت بروز نقص فنی در سیستم کولر اتوبوس‌ها، رسیدگی با اولویت اول انجام خواهد شد و اتوبوس در اسرع وقت به چرخه خدمات بازمی‌گردد.

وی ادامه داد: اگر شاهد تردد اتوبوسی که کولر آن خراب شده در خطوط باشیم، آن را به پایانه جهت تعمیر منتقل خواهیم کرد.

