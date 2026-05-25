به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی علیزاده، در خصوص قراردادهای خرید اتوبوس، اظهار داشت: کل قرارداد اتوبوس‌های دوکابین چینی ۴۰۰ دستگاه است که ۵۰ دستگاه آن فعال شده و ۵۱ دستگاه در گمرک هستند. تمامی قراردادهای خرید اتوبوس برای تحویل ناوگان تا پایان شهریور ماه سال جاری پیگیری می‌شود.

وی افزود: بر اساس برنامه جامع شهرداری تهران، تا پایان سال ۱۴۰۶ تمامی اتوبوس‌های فرسوده از رده خارج و با ناوگان نو و استاندارد جایگزین خواهند شد.

علیزاده با اشاره به آمادگی کامل تعمیرگاه‌ها و استقرار اکیپ‌های تعمیراتی، تأکید کرد: در صورت بروز نقص فنی در سیستم کولر اتوبوس‌ها، رسیدگی با اولویت اول انجام خواهد شد و اتوبوس در اسرع وقت به چرخه خدمات بازمی‌گردد.

وی ادامه داد: اگر شاهد تردد اتوبوسی که کولر آن خراب شده در خطوط باشیم، آن را به پایانه جهت تعمیر منتقل خواهیم کرد.