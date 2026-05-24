به گزارش خبرگزاری مهر، محسن شریعتی اظهار کرد: برابر مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد مقدس و دستور شهردار مشهد، خدمات ناوگان اتوبوسرانی در خطوط منتهی و عبوری از حرم مطهر رضوی در روزهای عرفه و عید سعید قربان بصورت رایگان ارائه خواهد شد که این خطوط شامل ۱۲ – ۵۰ – ۶۲ – ۸۲ – ۸۶ – ۲۱۰ و خطوط یک و سه BRT است.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد گفت: خطوط منتهی و عبوری از حرم مطهر بصورت ویژه تقویت خواهد شد و سرویس دهی برگشت از پایانه های موقت در محدوده مبادی خروجی حرم مطهر صورت می پذیرد.

وی افزود: همچنین در روز عید سعید قربان، سرویس دهی ناوگان در خطوط منتخب از ساعت ۵ صبح در محورهای خیابان امام رضا(ع)، توس، آیت الله عبادی، صبا، رسالت، طبرسی، بلوار وکیل‌ اباد و الهیه، شامل خطوط ۸۰۱ - ۲۰۵ - ۳۸ - ۷۱.۱ - ۴۱ - ۱۲ - ۸۰۲ و ۸۳۲ برنامه ریزی شده است و در سایر خطوط از ساعت ۶ صبح آغاز خواهد شد.