به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر زارعی اظهار کرد: صید تن ماهیان در جاسک از شهریور پارسال آغاز شده است و تا اواخر خرداد امسال ادامه دارد.

رئیس شیلات جاسک پیش بینی کرد: صیادان امسال بیش از ۷ هزار تن ماهی صید کنند.

زارعی افزود: هر شناور به نسبت ظرفیت سردخانه خود می‌تواند در هر دوره ۴۵ تا شصت روزه، ۱۸۰ تن ماهی صید کند.

وی گفت: بیشتر تن ماهیان از نوع گیدر است که در نزدیکی دریای عمان و اقیانوس هند صید می‌شود.

رئیس اداره شیلات جاسک افزود: بیش از ۹۰ درصد ماهیان صنعتی صید شده در جاسک برای تبدیل به کنسرو، به کارخانه فرآوری هرمزگان و استان‌های سیستان و بلوچستان، فارس، اصفهان، کرمان و خوزستان فرستاده می‌شود.

زارعی گفت: ۱۰ درصد دیگر نیز وارد بازار ماهی فروشان هرمزگان می‌شود و شهرستان جاسک بعد از چابهار رتبه دوم صید ماهیان صنعتی را در کشور دارد.