ثبت افزون بر ۴میلیون تردد در محورهای مواصلاتی سیستان وبلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام مبارکی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران ازثبت ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تردد توسط۵۰ دستگاه تردد شمار در محورهای مواصلاتی تحت پوشش این اداره کل طی دو ماهه نخست سال جاری خبر داد وبیان کرد: این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۳ درصدی را نشان می دهد.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان اظهار داشت: برابر آمار بدست آمده از ۵۰ دستگاه سامانه تردد شمار منصوب درمحورهای استان طی دو ماه سال جاری ، ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تردد در محورهای مواصلاتی شمال استان ثبت شده است.

وی گفت:در این مدت درصد تردد وسایل نقلیه سنگین ۲۴ درصد بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵ درصد افزایش را نشان می دهد.

مبارکی تصریح کرد: پرتردد ترین محورهای حوزه شمال استان در این بازه ی زمانی محورهای مرز میلک_زهک، زاهدان _سه‌ راهی دشتک و زاهدان_ بم بوده است.

وی با اشاره به پاسخگویی شبانه‌روزی به کاربران جاده‌ای بیان کرد:در دو ماهه ابتدایی سال، تعداد ۱۶ هزار و ۴۱۷ تماس با سامانه‌ ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌ها استان سیستان وبلوچستان برقرار شده است که شامل وضعیت هوا،ترافیک محورها،مشکلات راه ،شکایات حمل و نقلی وگزارش سرقت و تخریب علائم راهداری می باشد که این تعداد نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۵ درصد افزایش داشته است.