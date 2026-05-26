  استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۵ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۴۵

ثبت افزون بر ۴میلیون تردد در محورهای مواصلاتی سیستان وبلوچستان

زاهدان - مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان از ثبت ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تردد در محورهای مواصلاتی تحت پوشش این اداره کل طی دو ماهه نخست سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام مبارکی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران ازثبت ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تردد توسط۵۰ دستگاه تردد شمار در محورهای مواصلاتی تحت پوشش این اداره کل طی دو ماهه نخست سال جاری خبر داد وبیان کرد: این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۳ درصدی را نشان می دهد.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان اظهار داشت: برابر آمار بدست آمده از ۵۰ دستگاه سامانه تردد شمار منصوب درمحورهای استان طی دو ماه سال جاری ، ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تردد در محورهای مواصلاتی شمال استان ثبت شده است.

وی گفت:در این مدت درصد تردد وسایل نقلیه سنگین ۲۴ درصد بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵ درصد افزایش را نشان می دهد.

مبارکی تصریح کرد: پرتردد ترین محورهای حوزه شمال استان در این بازه ی زمانی محورهای مرز میلک_زهک، زاهدان _سه‌ راهی دشتک و زاهدان_ بم بوده است.

وی با اشاره به پاسخگویی شبانه‌روزی به کاربران جاده‌ای بیان کرد:در دو ماهه ابتدایی سال، تعداد ۱۶ هزار و ۴۱۷ تماس با سامانه‌ ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌ها استان سیستان وبلوچستان برقرار شده است که شامل وضعیت هوا،ترافیک محورها،مشکلات راه ،شکایات حمل و نقلی وگزارش سرقت و تخریب علائم راهداری می باشد که این تعداد نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۵ درصد افزایش داشته است.

