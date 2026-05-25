آغاز اجرای الگوی جدید توزیع کالا با مشارکت مستقیم اصناف

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان در نشستی با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی، اتاق اصناف تهران و هیئت امنای بازار، آخرین اقدامات و برنامههای دولت در راستای تقویت نقشآفرینی و مشارکت اصناف در فرآیندهای تولید، توزیع و تنظیم بازار را مورد بررسی قرار داد و بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیت شبکههای صنفی برای ارتقای کارآمدی نظام توزیع و افزایش تابآوری اقتصادی کشور تأکید کرد.
در این نشست، سازوکارهای اجرایی طرح دولت برای هوشمندسازی شبکه توزیع کالا، کاهش نقش واسطههای غیرضرور و کاهش قیمتها و همچنین تسهیل دسترسی مستقیم مردم به کالاهای مورد نیاز بررسی شد.
رئیسجمهور با اشاره به ظرفیت گسترده شبکه مویرگی توزیع اصناف در سراسر کشور، این ظرفیت را یکی از مهمترین ابزارهای مدیریت بازار، کنترل قیمتها و تأمین پایدار کالا در شرایط جنگ اقتصادی و فشارهای خارجی دانست.
پزشکیان با تأکید بر اینکه اداره مؤثر اقتصاد کشور بدون مشارکت مستقیم صاحبان فرآیند و فعالان واقعی بازار امکانپذیر نیست، اظهار داشت: رویکرد دولت، واگذاری امور به خود اصناف، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی است؛ چرا که مدیریت میدانی بازار توسط بازیگران اصلی این حوزه، علاوه بر افزایش بهرهوری، موجب تسریع در توزیع کالا، کاهش هزینههای سربار و حذف واسطهگریهای غیرمولد خواهد شد.
رئیسجمهور تصریح کرد: هر میزان که فرآیند تأمین و توزیع کالا شفافتر، کوتاهتر و مبتنی بر مشارکت مستقیم اصناف باشد، امکان سوءاستفاده، اخلال در بازار و ایجاد نارضایتی عمومی کاهش خواهد یافت و اهداف دشمنان برای ضربهزدن به اقتصاد کشور و ایجاد بیثباتی روانی و اجتماعی ناکام خواهد ماند.
پزشکیان همچنین بر ضرورت تکمیل و یکپارچهسازی دادهها و اطلاعات اقتصادی دولت در حوزه سهم بازار اصناف و میزان نیاز واقعی بازار تأکید کرد و گفت: مدیریت هوشمند بازار مستلزم دسترسی به اطلاعات دقیق، شفاف و برخط از وضعیت تولید، توزیع و مصرف کالاهاست. باید بهصورت دقیق مشخص شود نیاز واقعی بازار در هر بخش چه میزان است و سپس سهم هر صنف و شبکه توزیعی به خود فعالان همان حوزه واگذار شود تا فرآیند تنظیم و مدیریت بازار با مشارکت مستقیم آنان انجام گیرد.
رئیس جمهور با اشاره به ضرورت تقویت همافزایی میان دولت، اصناف و بخش خصوصی خاطرنشان کرد: باور ما این است که اگر همه ارکان اقتصادی کشور در کنار یکدیگر قرار گیرند و با انسجام و هماهنگی عمل کنند، دشمنان قادر نخواهند بود اهداف خود را در حوزه جنگ اقتصادی محقق سازند.
پزشکیان در ادامه با اشاره به ضرورت مدیریت مصرف حاملهای انرژی در شرایط حساس اقتصادی کشور، از اصناف، بازاریان و فعالان شبکه توزیع خواست با مشارکت فعال در اجرای سیاستهای بهینهسازی مصرف، دولت را در تأمین پایدار انرژی مورد نیاز بخشهای تولیدی و خدماتی یاری کنند.
در این نشست همچنین طرح دولت برای اصلاح نظام توزیع کالا، حذف واسطههای غیرضرور، کاهش قیمت تمامشده کالاها و تسریع در فرآیند توزیع، با حضور رئیسجمهور وارد مرحله اجرایی شد؛ طرحی که با تکیه بر ظرفیت شبکه صنفی و مشارکت مستقیم اصناف، در پی افزایش شفافیت، ارتقای بهرهوری زنجیره تأمین و حمایت از حقوق مصرفکنندگان است.
