به گزارش خبرنگار مهر، صمد حسن زاده در مراسم روز ملی اصناف اظهار کرد: اصناف بخشی از هویت فرهنگی و تاریخی ایران اسلامی است. هر گاه شرایط سختی در کشور داشتیم اصناف در صف اول مسئولیت اجتماعی قرار داشتند به خصوص در جنگ تحمیلی اخیر این موضوع آشکار بود. اگر نیروهای نظامی از مرزها دفاع کرده و امنیت مرزها را فراهم می کنند، امنیت اقتصادی هم نیازمند سربازانی است که در میدان تولید، تجارت و توزیع حضور دارند. اصناف کاملا در این میدان سرافراز بیرون آمدند.

وی با اشاره به اینکه اکنون ایران وارد مرحله جدیدی شده است، افزود: در دوره بازسازی و سرمایه‌گذاری نقش اصناف بسیار مهم است. طبیعتا در دوران بحران باید اقدامات موثری را انجام دهیم. اقتصاد نیازمند بازسازی و بهره وری است. بنابراین در مسیر بازسازی اصناف می‌توانند نقش کلیدی داشته و نسبت به حفظ و توسعه اشتغال میلیون‌ها نفر اقدام کنند.

رئیس اتاق ایران با تاکید بر نقش اصناف در اقتصاد کشور گفت: هر واحد صنفی موفق، کانونی برای اشتغال‌زایی و تقویت ثبات اجتماعی است. ارتقای بهره‌وری در شبکه توزیع کشور ضروری است، کاهش هزینه‌ها، افزایش شفافیت و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، به نفع تولیدکنندگان و اصناف خواهد بود.

وی با اشاره به چشم‌انداز گسترش تعاملات اقتصادی اظهار کرد: امیدواریم با موفقیت مذاکرات، اقتصاد کشور وارد مرحله‌ای جدید شده و فرصت‌های رقابت در عرصه بین‌المللی بیش از پیش فراهم شود. از این رو، از اصناف دعوت می‌کنیم خود را برای این تحول و حضور موثر در فضای جدید اقتصادی آماده کنند.