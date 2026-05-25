اوضاع برای سپاهان وخیم ماند/ مدرک جدید پذیرفته نمی شود!

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته بدوی صدور مجوز حرفه ای فدراسیون فوتبال پس از بررسی پرونده باشگاه های حاضر در فصل جاری لیگ برتر فوتبال از صدور مدرک برای باشگاه سپاهان اصفهان به دلیل نقص در پرونده های مالی و بازگذاری بعضی موارد متعدد دیگر سر باز زد.

همین موضوع باعث شد تا باشگاه سپاهان خواستار رسیدگی کمیته استیناف صدور مجوز حرفه ای شود اما پیگیری‌های خبرنگار مهر، نشان می دهد هیچ باشگاهی در کمیته استیناف نمی تواند مدرک جدید بارگذاری کند و باید دفاعبات خود را طبق مدارکی که از پیش ارائه داده بود، انجام دهد.

همین موضوع کار را برای باشگاه سپاهان اصفهان سخت تر از گذشته کرده است تا نتواند اسناد مالی خود را به روزرسانی کند تا حالا کار سختی برای تغییر اولیه حکم کمیته بدوی برای دریافت صدور مجوز حرفه ای داشته باشد.

سایان ذکر است اطلاع رسانی در خصوص باشگاه هایی که مجوز حرفه ای دریافت کرده اند پس از جلسه روز یکشنبه دهم خردادماه از سوی فدراسیون فوتبال صورت می پذیرد تا سپاهان امیدوار به اتفاقی شبیه به معجزه برای تغییر نظر رای کمیته بدوی برای دریافت مجوز حرفه ای و در پی آن بالابردن شانس صعودش به رقابت های فصل آینده باشگاهی در آسیا باشد.