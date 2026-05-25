به گزارش خبرنگار مهر، فوتبال زنان ایران در آستانه ثبت یک اتفاق تاریخی قرار گرفته است. اتفاقی که میتواند برای نخستینبار دو مربی زن ایرانی را در خارج از مرزهای کشور و در یک رقابت رسمی بینالمللی مقابل یکدیگر قرار دهد. این رویداد جذاب در لیگ قهرمانان زنان آسیا ۲۷-۲۰۲۶ رقم خواهد خورد. تورنمنتی که قرار است از اول تا هفتم نوامبر ۲۰۲۶ (۱۰ تا ۱۶ آبانماه) برگزار شود و نماینده فوتبال زنان ایران یعنی تیم خاتون بم برای سومین بار در این رقابتها حضور پیدا خواهد کرد.
تیم خاتون بم که در سالهای اخیر به عنوان ثابتترین نماینده فوتبال زنان ایران در آسیا شناخته شده حالا ممکن است در دوره جدید این رقابتها با نیلوفر اردلان یک چهره کاملاً آشنا و برجسته در فوتبال و فوتسال زنان روبهرو شود. اردلان سرمربی جوان زنان ایران این روزها در آستانه لژیونر شدن قرار دارد و مذاکرات مثبتی با باشگاه «زسکا پامیر» تاجیکستان انجام داده است. این احتمال وجود دارد که او به زودی روی نیمکت نماینده تاجیکستان در مسابقات آسیایی نشسته و تجربهای جدید را آغاز کند.
«زسکا پامیر» با قهرمانی در لیگ زنان تاجیکستان توانسته است سهمیه حضور در مرحله انتخابی لیگ قهرمانان زنان آسیا را بهدست آورد. اگر این تیم موفق به عبور از مرحله انتخابی شود احتمال همگروهی آن با خاتون بم وجود خواهد داشت. این سناریو میتواند به یک تقابل کمسابقه و حتی تاریخی در فوتبال زنان ایران تبدیل شود و اهمیت آن تنها به حضور یک مربی ایرانی روی نیمکت یک تیم خارجی محدود نمیشود. برای نخستینبار ممکن است دو مربی زن ایرانی در یک رقابت رسمی بینالمللی و خارج از ایران به مصاف یکدیگر بروند. این اتفاق نشاندهنده تغییر نسل و توسعه تدریجی نقش مربیان زن ایرانی در سطح فوتبال آسیا است.
نیلوفر اردلان که سابقه هدایت تیمهایی چون سپاهان اصفهان، تیم ملی فوتبال جوانان ایران و ایستا البرز را در کارنامه دارد اکنون در موقعیت حساسی قرار دارد. او با دو گزینه مهم مواجه است. از یکسو پیشنهاد جذاب «زسکا پامیر» و فرصت حضور در یک لیگ معتبر آسیایی و از سوی دیگر احتمال هدایت تیم پرسپولیس در فصل آینده لیگ برتر زنان ایران. این انتخاب برای اردلان میتواند مسیر حرفهای او را به طور قابل توجهی تغییر دهد.
اگر اردلان تصمیم به انتخاب مسیر لژیونر شدن بگیرد و «زسکا پامیر» نیز از مرحله انتخابی عبور کند در آن صورت لیگ قهرمانان زنان آسیا فقط یک تورنمنت باشگاهی برای فوتبال زنان ایران نخواهد بود بلکه به یک صحنه تاریخی تبدیل میشود که دو مربی زن ایرانی در سطح بینالمللی با یکدیگر رقابت میکنند.
تیم خاتون بم که در هجدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر زنان ایران موفق به کسب دوازدهمین قهرمانی خود شد همچنان در تلاش است تا با حفظ ثبات و موفقیتهای خود به مسیر رو به رشدش ادامه دهد. در این راستا مرضیه جعفری مانند همیشه به عنوان گزینه اصلی و مورد توجه برای هدایت این تیم در نظر گرفته شده است.
