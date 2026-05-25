انتصاب دو مشاور برای مدیرعامل پرسپولیس

به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان حدادی امروز دوشنبه در راستای تقویت ساختاری و کارآمدی بیشتر باشگاه و همچنین بهرهگیری از تجربه و دانش افراد متخصص، در احکامی جداگانه، مشاوران باشگاه در دو حوزه را معرفی کرد.
بر اساس این احکام ضمن تقدیر و تشکر از فعالیتهای آقای شروین طاهری، مشاور سابق باشگاه در بخش توسعه امور بینالملل و دیگر مشاوران پیشین باشگاه درحوزه فرهنگی، سید حسین شریفی به عنوان مشاور مدیرعامل در امور توسعه روابط بینالملل و حسین تقوی به عنوان مشاور مدیرعامل در امور فرهنگی و مسئولیتهای اجتماعی منصوب شدند. گویندگی و سردبیری رادیو و تلویزیون، رییس اسبق دپارتمان روابط عمومی و اطلاعرسانی فدراسیون فوتبال و معاون ارتباطات، امور بینالملل و بازاریابی باشگاه آلومینیوم بخشی از فعالیتها و کارنامه کاری سید حسین شریفی را تشکیل میدهد.
حسین تقوی نیز همکاری خود با باشگاه پرسپولیس را از ماههای گذشته در حوزه مسایل فرهنگی، مسئولیتهای اجتماعی و امور خیریه آغاز کرده و حضور فعالانهای داشته است.
وی که به عنوان دبیر پویش مهر سرخ پرسپولیس فعالیت دارد در جریان آزادی ۶۶ زندانی غیر عمد همچنین تهیه و توزیع بیش از ۱۵۰۰ بسته حمایتی و غذایی برای خانوادههای نیازمند زندانیان که در دو مرحله به انجام رسید، حضور داشت.
