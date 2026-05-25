۴ خرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۲۶

شروع جنگ آسیایی پرسپولیس با سازمان لیگ

نشست تخصصی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس با ارکان حقوقی باشگاه و جمعی از قضات و حقوقدانان برجسته حوزه ورزش و قضایی، عصر امروز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، نشست تخصصی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس، با ارکان حقوقی باشگاه و جمعی از قضات و حقوقدانان برجسته حوزه ورزش و قضایی، عصر امروز در محل باشگاه برگزار شد.

در این جلسه که با هدف بررسی و واکاوی مسائل جاری و روز باشگاه تشکیل گردید، آخرین وضعیت پرونده های حقوقی و بین المللی، چالش‌های قراردادی با بازیکنان و مربیان، و همچنین الزامات قانونی پیش روی باشگاه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

حدادی در این نشست بر لزوم بهره گیری از نظرات کارشناسی حقوقدانان مجرب برای عبور از پیچیدگی های حقوقی پیش رو و حفظ منافع باشگاه تأکید کرد. اعضای حاضر نیز با ارائه راهکارهای عملی، به تحلیل ظرفیت‌های موجود پرداختند.

در پایان این هم‌اندیشی توصیه‌های حقوقی و راهکارهای قانونی در جهت کارآمدی بیشتر در قالب بسته ای از توصیه‌های حقوقی، برای تصمیم گیری‌های آتی باشگاه پرسپولیس و به کارگیری در برنامه‌ها و اقدامات باشگاه ارائه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیدعامل باشگاه پرسپولیس در این جلسه در خصوص تخلفات احتمالی سازمان لیگ و کمیته صدور مجوز حرفه ای در معرفی نمایندگان فوتبال ایران به باشگاه های آسیا تبادل نظر کرد تا در صورت هرگونه اتفاق غیرورزشی اقدام به شکایت کند.

