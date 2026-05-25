تبعات یک تصمیم اشتباه برای فوتبال ایران/ بعید است AFC موافقت کند

به گزارش خبرنگار مهر، در شرایطی که بلاتکلیفی درباره ادامه رقابت‌های لیگ برتر و نحوه معرفی نمایندگان فوتبال ایران به مسابقات آسیایی ادامه دارد، ایده برگزاری تورنمنت ۶ جانبه میان تیم‌های مدعی کسب سهمیه بیش از هر زمان دیگری مطرح شده است. طرحی که اگرچه می‌تواند راهی برای ایجاد عدالت فوتبالی باشد اما همچنان ابهامات زیادی درباره موافقت AFC و نحوه اجرای آن وجود دارد.

فرزاد آشوبی معتقد است فوتبال ایران فرصت‌های طلایی را یکی پس از دیگری از دست داده و حالا مجبور است تبعات این تصمیم‌ها را بپذیرد. او در عین حال برگزاری تورنمنت متمرکز را نزدیک‌ترین راه به عدالت می‌داند، هرچند شانس موافقت AFC را پایین ارزیابی می‌کند.

بعید می‌دانم AFC موافقت کند

آشوبی درباره احتمال برگزاری تورنمنت ۶ جانبه برای تعیین نمایندگان ایران در آسیا به خبرنگار مهر گفت: من خیلی احتمالش را کم می‌بینم که AFC با این موضوع موافقت کند. به هر حال زمان طلایی برای ادامه مسابقات لیگ برتر را از دست دادیم و الان شرایط پیچیده شده است. نمی‌دانم چرا اکثریت مدیران عامل تصمیم به تعطیلی لیگ گرفتند و سازمان لیگ هم از آن تبعیت کرد. فکر می‌کنم در آن مقطع می‌شد تصمیمات بهتری گرفت تا امروز فوتبال ایران در چنین شرایطی قرار نگیرد.

تورنمنت متمرکز نزدیک‌ترین مسیر به عدالت فوتبالی

بازیکن و کارشناس پیشین فوتبال ایران درباره مزیت‌های احتمالی این تورنمنت افزود: اگر این پیشنهاد محقق شود، اتفاق خوبی برای آن ۶ تیم خواهد بود تا شانس خود را برای گرفتن سهمیه آسیایی دنبال کنند. در واقع این نزدیک‌ترین مسیر به عدالت فوتبالی است. تیم‌هایی هستند که در این وضعیت همچنان شانس حضور در آسیا را دارند و برگزاری یک تورنمنت متمرکز می‌تواند کمک کند حق تیم‌ها داخل زمین مشخص شود.

فرصت‌سوزی کردیم و حالا باید هزینه آن را بدهیم

آشوبی با انتقاد از روند تصمیم‌گیری در فوتبال ایران تاکید کرد: ما فرصت‌ها را یکی پس از دیگری از دست دادیم و حالا باید عواقب این فرصت‌سوزی را بپذیریم. وقتی زمان مناسب برای ادامه لیگ از بین رفت، طبیعی است که هر تصمیم بعدی دشوار و بحث‌برانگیز شود.

درباره قهرمانی استقلال؛ شرایط عادلانه از بین رفت

او همچنین درباره وضعیت صدر جدول و بحث قهرمانی استقلال اظهار داشت: واقعیت این است که همه زمینه‌های ممکن برای یک رقابت نزدیک و عادلانه را از دست دادیم. الان هر تصمیمی گرفته شود، کار را سخت می‌کند. من موافق تصمیم قهرمانی نیستم اما به هر حال چنین وضعیتی رقم خورده و فوتبال ایران وارد شرایطی شده که هر انتخابی می‌تواند با اعتراض همراه باشد.