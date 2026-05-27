خریدهای بزرگ پرسپولیس از اصفهان می آیند/ سه بازیکن مد نظر مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه پرسپولیس پس از تصمیم سازمان لیگ مبنی بر اختصاص سهمیه های آسیایی فصل آینده به سه تیم بالای جدول و تأیید آن از سوی هیئت رئیسه فدراسیون به این نتیجه رسید که پروژه نقل و انتقالات تابستانی خود را در خصوص جذب بازیکنان داخلی دور از هیاهو آغاز کند و پرونده حقوقی مبنی بر شکایت از کمیته صدو مجوز حرفه ای را جداگانه دنبال کند.

پیمان حدادی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس برای اینکه بابت مذاکره با بازیکنان تحت قرارداد سایر باشگاه ها دچار مشکل حقوقی نشود تصمیم گرفت وضعیت چند بازیکن فصل جاری سپاهان اصفهان را که مد نظر کارگروه فنی این تیم است از طریق برخی واسطه ها پیگیر شود تا در صورت تایید اوسمار ویه‌را سرمربی برزیلی این تیم پای میز قرارداد بنشیند.

مهدی لیموچی، محمدامین حزباوی و آریا یوسفی جزو سه بازیکنی هستند که پرسپولیس در حال بررسی شرایط آنهاست اما برای دریافت رضایت نامه نیاز به تعامل با باشگاه سپاهان دارد چون تحت قرارداد با زردپوشان اصفهانی هستند.

خریدهایی که در صورت آمدن به پرسپولیس می تواند کفه ترازو را در نقل و انتقالات برای این تیم سنگین کند و راحت تر دست رد بر سینه بازیکنان مازاد اوسمار برای ماندن بزند.