مهلت ارسال آثار به جشنواره شعر امام شهید تا ۳۰ خرداد تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این جشنواره با هدف تکریم مقام والای امام خامنه‌ای(ره) و انتقال اندیشه‌های ناب ایشان به جامعه هنری و ادبی جهان برگزار می‌شود.

آثار ادبی به زبان‌های فارسی، عربی، انگلیسی و اردو براساس محورهای جشنواره حداکثر تا 30 خردادماه سال جاری به دبیرخانه جشنواره ارسال شود.

دبیرخانه جشنواره محورهای اصلی این رویداد هنری را به شرح زیر اعلام کرد:

- حمایت از ملت ایران

- تبیین شخصیت و اندیشه‌های رهبر شهید

- نقش مقام معظم رهبری در بیداری و مقاومت اسلامی در دوره معاصر

- امام خامنه‌‎ای و تمدن نوین اسلامی

- سبک زندگی و خانواده در سیره امام خامنه‌ای(ره)

- رویکردهای تقریبی و وحدت اسلامی در اندیشه و سیره ایشان

- شجاعت و ایستادگی در برابر نظام سلطه

- تأثیر شهادت رهبر شهید در بیداری انسانی و اسلامی و شکل گیری نظم نوین فرهنگی ـ تمدنی

شاعران علاقه‌مند می‌توانند آثار خود را بر اساس محورهای اعلام شده به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.