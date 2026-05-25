مهلت ارسال آثار به جشنواره شعر امام شهید تا ۳۰ خرداد تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این جشنواره با هدف تکریم مقام والای امام خامنهای(ره) و انتقال اندیشههای ناب ایشان به جامعه هنری و ادبی جهان برگزار میشود.
آثار ادبی به زبانهای فارسی، عربی، انگلیسی و اردو براساس محورهای جشنواره حداکثر تا 30 خردادماه سال جاری به دبیرخانه جشنواره ارسال شود.
دبیرخانه جشنواره محورهای اصلی این رویداد هنری را به شرح زیر اعلام کرد:
- حمایت از ملت ایران
- تبیین شخصیت و اندیشههای رهبر شهید
- نقش مقام معظم رهبری در بیداری و مقاومت اسلامی در دوره معاصر
- امام خامنهای و تمدن نوین اسلامی
- سبک زندگی و خانواده در سیره امام خامنهای(ره)
- رویکردهای تقریبی و وحدت اسلامی در اندیشه و سیره ایشان
- شجاعت و ایستادگی در برابر نظام سلطه
- تأثیر شهادت رهبر شهید در بیداری انسانی و اسلامی و شکل گیری نظم نوین فرهنگی ـ تمدنی
شاعران علاقهمند میتوانند آثار خود را بر اساس محورهای اعلام شده به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.
