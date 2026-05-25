  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب و ادبیات
۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۲۶

مهلت ارسال آثار به جشنواره شعر امام شهید تا ۳۰ خرداد تمدید شد

مهلت ارسال آثار به جشنواره شعر امام شهید تا ۳۰ خرداد تمدید شد

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با همکاری مشترک سازمان‌ها و نهادهای فرهنگی کشور، جشنواره جهانی شعر «امام شهید» را به منظور پاسداشت یاد و اندیشه مقام معظم رهبری برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این جشنواره با هدف تکریم مقام والای امام خامنه‌ای(ره) و انتقال اندیشه‌های ناب ایشان به جامعه هنری و ادبی جهان برگزار می‌شود.

آثار ادبی به زبان‌های فارسی، عربی، انگلیسی و اردو براساس محورهای جشنواره حداکثر تا 30 خردادماه سال جاری به دبیرخانه جشنواره ارسال شود.

دبیرخانه جشنواره محورهای اصلی این رویداد هنری را به شرح زیر اعلام کرد:

- حمایت از ملت ایران

- تبیین شخصیت و اندیشه‌های رهبر شهید

- نقش مقام معظم رهبری در بیداری و مقاومت اسلامی در دوره معاصر

- امام خامنه‌‎ای و تمدن نوین اسلامی

- سبک زندگی و خانواده در سیره امام خامنه‌ای(ره)

- رویکردهای تقریبی و وحدت اسلامی در اندیشه و سیره ایشان

- شجاعت و ایستادگی در برابر نظام سلطه

- تأثیر شهادت رهبر شهید در بیداری انسانی و اسلامی و شکل گیری نظم نوین فرهنگی ـ تمدنی

شاعران علاقه‌مند می‌توانند آثار خود را بر اساس محورهای اعلام شده به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

کد مطلب 6840824
زهرا اسكندری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها