ایران بر پاکسازی کامل منطقه و سرکوب ضدانقلاب مصمم است

به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب رضازاده با اشاره به سفر هیئت عالیرتبه امنیتی بغداد و اربیل به تهران جهت پیگیری توافقنامه مرزی ۲۰۲۳، به تبیین نقش جریانهای حاکم در اقلیم کردستان پرداخت و گفت: پس از تحولات سیاسی عراق، دو جناح اصلی «پارتی» به رهبری مسعود بارزانی و «یهکیتی» به رهبری جلال طالبانی مدیریت این منطقه را بر عهده گرفتند؛ در این میان، مرحوم طالبانی به عنوان دوستی واقعی برای ایران، با حمایتهای راهبردی تهران به مقام ریاستجمهوری عراق دست یافت.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه با انتقاد از موضعگیریهای حزب پارتی و همسویی آن با سیاستهای آمریکا، تصریح کرد: متأسفانه مناطق تحت نفوذ این حزب به مقری برای پایگاههای گروههای ضدانقلاب تبدیل شده است و حضور احزاب غیرقانونی نظیر دموکرات، کومله، پژاک و پکک در این نواحی، هزینههای سنگینی را تحمیل کرده؛ به طوری که فعالیتهای تروریستی این گروهها در منطقه شمالغرب کشور، تاکنون منجر به شهادت حدود ۳۷ هزار نفر از هموطنانمان شده است.
وی با افشای طرحهای دشمن برای بهرهگیری از احزاب دموکرات و کومله جهت نفوذ از مرزهای شمالغرب، تصریح کرد: دشمنان برنامهریزی کرده بودند تا همزمان با آغاز تنشها، از این جریانات برای رخنه به خاک کشور استفاده کنند؛ اما با الطاف الهی و حملات قاطعانه قرارگاه عملیاتی حمزه سیدالشهدا (ع) در مناطق مرزی آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه، سازماندهی این گروههای ضدانقلاب به طور کامل متلاشی شد.
رضازاده تأکید کرد: این احزاب قصد داشتند در همصدایی با سیاستهای آمریکا به امنیت داخلی ضربه بزنند، اما با هوشیاری نیروهای مسلح، ضربات مهلکی بر پیکره آنان وارد آمد و در دستیابی به اهداف شوم خود ناکام ماندند.
نماینده مردم سلماس در مجلس در ادامه با تأکید بر اینکه رهبران اقلیم کردستان از جمله مسعود و نچیروان بارزانی، مدیون حمایتهای راهبردی جمهوری اسلامی هستند، خاطرنشان کرد: در زمان تهاجم داعش و سقوط بسیاری از مناطق عراق، اگر حضور میدانی نیروهای قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) و فرماندهی مستقیم سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی نبود، بخش وسیعی از مناطق کردنشین به تصرف این گروه تروریستی درمیآمد.
وی با یادآوری جنایات هولناک داعش در مناطق اشغالی، تصریح کرد: امنیت امروز اقلیم کردستان ثمره مجاهدت نیروهای ایرانی است و مقامات این منطقه نباید حمایتهای حیاتی تهران در روزهای سخت را از یاد ببرند.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با اشاره به اهمیت راهبردی نشستهای اخیر در تهران، آن را گامی کلیدی برای تثبیت امنیت پایدار دانست و تأکید کرد: برگزاری این جلسات پیرامون توافقنامه امنیت مرزی ۲۰۲۳، نشاندهنده درک ضرورت همکاریهای دوجانبه برای حفاظت از مرزها و مقابله با تهدیدات مشترک است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با ابراز امیدواری نسبت به نتایج سازنده این گفتگوها، تصریح کرد: دولت مرکزی عراق و اقلیم کردستان به خوبی دریافتند که جمهوری اسلامی ایران به عنوان قدرت برتر منطقه، مطمئنترین تکیهگاه برای صیانت از حاکمیت و امنیت آنهاست و در مقابل، آمریکا هرگز متحد قابل اعتمادی برای بغداد و اربیل نخواهد بود.
وی در ادامه با تبیین خطوط قرمز ایران در این مذاکرات، خاطرنشان کرد: ما به دنبال گسترش برادری و همکاری هستیم و تا زمانی که از خاک اقلیم تهدیدی متوجه ایران نشود، هیچ آسیبی از سوی ما متوجه آنها نخواهد بود؛ اما واگذاری خاک یا مقر در اقلیم به بدخواهان ایران به هیچ وجه قابل قبول نیست.
رضازاده در پایان با هشداری صریح به تحرکات گروههای تروریستی، تصریح کرد: اراده جمهوری اسلامی بر پاکسازی کامل منطقه از پایگاههای ضدانقلاب، از جمله گروهکهای خبات، کومله، دموکرات، پژاک و پکک استوار است و در صورت هرگونه شیطنت، این پایگاهها با تمام قدرت سرکوب خواهند شد.
