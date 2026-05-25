کشف ۲ هزار و ۶۲۴ تن برنج قاچاق به ارزش ۵.۵ همت در غرب تهران

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدرضا علیزاده،بعد از ظهر دوشنبه، در جمع خبرنگاران، از کشف انباری حاوی ۲ هزار و ۶۲۴ تن برنج قاچاق به ارزش پنج هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال در شهرقدس خبر داد.

علیزاده در ادامه اظهار داشت: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر فعالیت یک انبار در زمینه قاچاق کالا در شهرستان قدس، بررسی موضوع در دستور کار مأموران پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با اقدامات فنی موفق به شناسایی انبار شده و پس از هماهنگی قضائی، در بازرسی از آن، ۲ هزار و ۶۲۴ تن برنج هندی قاچاق کشف و یک متهم را در این رابطه دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران با بیان اینکه ارزش برنج‌های قاچاق کشف‌شده پنج هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شد.

علیزاده در پایان خاطرنشان کرد: برخورد قاطع با مخلان اقتصادی، محتکران و قاچاقچیان کالا در اولویت پلیس قرار دارد و از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشابه، بلافاصله با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ تماس بگیرند.