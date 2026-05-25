یک شرکت ورشکسته غیرفعال در مازندران واگذار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس پوریانی با اظهار کرد: شرکتی که در صنعت لبنیات فعالیت داشت، سال‌ها پیش به دلیل مشکلات مالی، بدهی‌های بانکی و صدور حکم ورشکستگی به تعطیلی کامل کشیده شده بود.

رئیس کل دادگستری مازندران افزود: با ورود تخصصی اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری مازندران، رسیدگی به وضعیت حقوقی این واحد تولیدی در دستور کار قرار گرفت و در نهایت، با تعیین تکلیف مطالبات بستانکاران و فراهم‌سازی شرایط قانونی، این کارخانه به فردی ذی‌صلاح در امر تولید واگذار شد.

پوریانی با اشاره به سوابق این مجموعه اظهارکرد: این شرکت در زمان فعالیت خود زمینه اشتغال ۱۳۰ نیروی ثابت را فراهم کرده بود که خوشبختانه با این واگذاری، پیش‌بینی می‌شود تا دو ماه آینده فعالیت مجدد خود را آغاز کرده و به چرخه تولید کشور بازگردد.

رئیس کل دادگستری مازندران با تأکید بر ضرورت حمایت از سیاست‌های کلی نظام در حوزه تولید و تحقق شعار سال، تصریح کرد: اولویت دستگاه قضایی استان در پرونده‌های ورشکستگی، بهره‌گیری از سرمایه‌های موجود، از جمله عرصه، اعیانی و تجهیزات واحدهای غیرفعال است.

پوریانی خاطرنشان کرد: اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان با رویکردی حمایتی، پیگیر تسریع در تعیین تکلیف واحدهای تولیدی غیر فعال است تا با همراهی اشخاص واجد صلاحیت و پرداخت بدهی‌های واحدها، مسیر رشد تولید و اشتغال‌زایی در استان هموار شود.