به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین جلسه کمیته بهره‌وری وزارت آموزش و پرورش با هدف تبین رویکردهای سازمان ملی بهره‌وری در ایجاد سازوکار ارتقای بهره‌وری در نظام تعلیم و تربیت کشور و با تمرکز بر افزایش کیفیت خدمات و رضایت ذی‌نفعان برگزار شد.

کمیته بهره‌وری یکی از هشت کمیته ذیل شورای راهبری تحول اداری است که وظیفه طراحی، استقرار و نظارت بر اجرای نظام جامع بهره‌وری در وزارت آموزش و پرورش را برعهده دارد.

در این جلسه حبیبی؛ معاون راهبری بهره‌وری سازمان ملی بهره‌وری ایران، با ابراز خرسندی از اهتمام وزارت آموزش و پرورش در امور مرتبط با بهره‌وری، به تشریح دستورالعمل برنامه‌ریزی و پایش بهره‌وری خدمات دولتی پرداخت.

وی خاطرنشان کرد: مطابق این دستورالعمل دستگاه‌ها باید برای ارتقای بهره‌وری، بر مواردی همچون ارتقای کیفیت ارائه خدمات، افزایش رضایت مخاطبان، کاهش هزینه ارائه خدمت و کاهش زمان ارائه خدمت متمرکز شوند.

وی افزود: در وزارت آموزش و پرورش محورهای ارتقای کیفیت و عدالت آموزشی و افزایش رضایت مخاطبان، محورهای مورد تمرکز برای افزایش بهره‌وری است.

در ادامه علی باقرزاده؛ رئیس مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و امور اداری اظهار کرد: با توجه به نقش کلیدی وزارت آموزش و پرورش در توسعه سرمایه انسانی کشور، ارتقای بهره‌وری در تمامی ارکان این مجموعه، یک ضرورت راهبردی است.

وی تصریح کرد :در این جلسه با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی سازمان ملی بهره‌وری تلاش کردیم تا ضمن تبیین رویکردهای نوین، بستر لازم برای تحول در فرآیندهای اداری و آموزشی را فراهم آوریم.

باقرزاده گفت: در این نشست، برنامه عملیاتی بهره‌وری وزارت آموزش و پرورش برای سال ۱۴۰۵ مورد بررسی قرار گرفت. مطابق نگاه رهبر شهید انقلاب، رئیس جمهور جمهور و سایر مسئولان کشور، هر گونه هزینه در وزارت آموزش و پرورش به مثابه سرمایه‌گذاری برای رشد و پیشرفت پایدار کشور است. لذا در افزایش بهره‌وری در نظام آموزش و پرورش، کاهش هزینه‌ها و حمایت‌های دولت در دستور کار قرار ندارد، بلکه ارتقای بهره‌وری از مسیر افزایش کیفیت و عدالت با بهره‌ور نمودن منابع جاری پیگیری می‌شود.

رئیس مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و امور اداری در ادامه خاطر نشان کرد: بر این اساس در این برنامه، افزایش کارآمدی نیروی انسانی از طریق «ساماندهی معلمان بر اساس رشته تخصصی آنها» و «اعمال شرط معدل در شرایط اختصاصی جذب دانشجومعلمان» دنبال می‌شود. همچنین برای سنجش کیفیت خدمات آموزشی و تربیتی بر «طراحی و اجرای نظام ارزشیابی نتیجه‌محور براساس استانداردهای ملی برای گذر از دوره‌های تحصیلی» و «سنجش رضایت ذینفعان از خدمات» تمرکز شده است.

براساس گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، شایان ذکر است، کمیته بهره‌وری وزارت آموزش و پرورش از بهمن‌ماه سال۱۴۰۴ با صدور ابلاغ اعضا توسط وزیر آموزش و پرورش، دور جدید فعالیت خود را آغاز کرده و دبیرخانه آن در اداره تحول اداری و بهره‌وری‌سازمانی مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و امور اداری قرار دارد.