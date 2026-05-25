به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آخوندی رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران روز دوشنبه اظهار کرد: امروز جلسه بررسی طرح یک‌ فوریتی اصلاح نظام کارت بلیت تشکیل و طرح بررسی و برخی اصلاحات در پیشنهادهای مربوط به تخفیفات اعمال شد.

وی خاطرنشان کرد: مهمترین تغییر در طرح مذکور، اعطای تخفیف ۱۰۰ درصدی بلیت مترو و اتوبوس برای دهک‌های یک تا پنج بود.

این عضو شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: البته بجز دهک‌های یک تا پنج که تخفیف ۱۰۰ درصدی دارند سایر دهک‌ها در صورتی که در گروه‌های مشمول تخفیف باشند از مزایای تعیین‌ شده بهره‌مند خواهند شد.

آخوندی تاکید کرد: یکی از نکات اساسی، پیش‌ بینی کاهش درآمد مترو و اتوبوسرانی به‌ دلیل اعمال این تخفیفات بود. بر همین اساس مقرر شد در بودجه سال ۱۴۰۵ جابجایی‌های لازم در ردیف‌های درآمدی و کمک‌های شهرداری انجام تا کاهش درآمد شرکت‌ها جبران شود. بر اساس ردیف‌های مربوط به یارانه بلیت و کمک به هزینه‌های جاری مترو و اتوبوس افزایش یابد.

وی اضافه کرد: همچنین مقرر شد شهرداری این مبالغ را ماهانه پرداخت کند تا خللی در فعالیت جاری این ۲ مجموعه ایجاد نشود.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران ادامه داد: علاوه براین شهرداری موظف شد در چارچوب توافقات و تفاهم‌ نامه‌های قبلی با دولت و وزارت نفت، موضوع جبران صرفه‌جویی سوخت طبق قانون را پیگیری کند تا منابع مربوطه به شهرداری تهران پرداخت شود.

وی درباره برخی جزییات این طرح اعلام کرد: ساختار کلی طرح اولیه حفظ شده و تنها اصلاحاتی محدود اعمال شده است.

آخوندی گروه‌های مشمول را دانش‌آموزان، دانشجویان و طلاب، سربازان، کادر درمان، افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و بیماران خاص،- خانواده شهدا و جانبازان، شهروندان خوش‌ حساب در پرداخت عوارض شهری عنوان کرد.

این عضو شورای اسلامی پایتخت یادآور شد: طبق برنامه‌ ریزی انجام‌ شده، متن نهایی طرح روز سه شنبه تقدیم هیات‌ رئیسه می‌ شود و انتظار می‌ رود این موضوع روز سه‌ شنبه در صحن شورا بررسی تا تکلیف آن برای شهروندان هرچه سریعتر مشخص شود.