سبحان حکیمی: هدفم کسب طلای المپیک نوجوانان است 

به گزارش خبرنگار مهر، سبحان حکیمی که در رقابت های کاپ آفریقا به میزبانی الجزایر به مدال طلای بخش نوجوانان دست پیدا کرد، در گفتگو با تلویزیون الجزایر گفت: مسابقات در سطح فنی قابل قبولی برگزار شد و برخی حریفان از سطح کیفی بالایی برخوردار بودند.

وی با بیان این که این رقابت ها در ارتقا رنکینگ جودوکاران تاثیر داشت گفت: به همین خاطر نفرات باکیفیتی به الجزایر آمده بودند و جودوکاران کشور میزبان هم قدرتمند بودند. با این حال خوشحالم که توانستم به مدال طلا دست پیدا کنم.

ملی پوش نوجوان جودو ایران در پاسخ به این پرسش که چه برنامه ای برای آینده دارید گفت: تلاشم را خواهم کرد که همچنان به مسیر پیشرفتم ادامه دهم. هدفم کسب مدال طلا در بازی های المپیک نوجوانان در داکار سنگال است و امیدوارم به این مهم برسم.

سبحان حکیمی در پایان گفت: از این که توانستم با مدال طلا دل مردم ایران را شاد کنم خدا را شکر می کنم و امیدوارم در رویدادهای آینده هم بتوانم این موفقیت را تکرار کنم.