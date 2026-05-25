تشدید حملات اسرائیل به جنوب لبنان؛ الرشیدیه بمباران شد+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع خبری از موج تازه حملات هوایی و توپخانه‌ای ارتش رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف جنوب لبنان طی ساعات اخیر خبر دادند.

بر اساس گزارش خبرنگار الجزیره، یک پهپاد اسرائیلی شهرک الشرقیه در جنوب لبنان را هدف قرار داد. همچنین دو حمله پهپادی دیگر به شهرک الشهابیه و اطراف شهرک البازوریه انجام شد و همزمان، دو حمله نیز شهرک‌های الدویر و کفررمان را هدف گرفت.

در ادامه این حملات، ارتش صهیونیستی هشدار فوری تخلیه برای ساکنان شهر صور و مناطق اطراف آن صادر کرد.

خبرنگار الجزیره همچنین از دو حمله جدید به شهرک‌های فرون و الدویر و نیز حملات پهپادی به شهر النبطیه خبر داد.

منابع خبری اعلام کردند که جنگنده های اسرائیلی شهرک سلطانیه را در پنج نوبت هدف حمله قرار دادند.

اردوگاه الرشیدیه در صور در جنوب لبنان نیز بمباران شد.

ارتش اشغالگر در بیانیه‌ای دیگر اعلام کرد ساختمانی را در منطقه الرشیدیه در شهر صور هدف قرار خواهد داد و از ساکنان خواست فوراً منطقه را تخلیه کنند. ارتش صهیونیستی همچنین هشدار تخلیه فوری برای ساکنان دو ساختمان در منطقه برج الشمالی در شهر صور صادر کرد.

همزمان، خبرنگار الجزیره از حملات توپخانه‌ای به شهرک زبقین در منطقه صور در جنوب لبنان خبر داد.

در تازه‌ترین حمله، یک پهپاد اسرائیلی شهرک میفدون در جنوب لبنان را هدف قرار داد.

همزمان منابع لبنانی تصاویری از تخریب در قانا و نبطیه در جنوب لبنان پس از حملات اسرائیل منتشر کردند.