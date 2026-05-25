نزدیک به ۵۰ شهید و زخمی در موج حملات اسرائیل علیه لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، منابع میدانی در لبنان اعلام کردند که حملات رژیم صهیونیستی علیه مناطق عرب صالیم، جبشیت، عبا، النمیریه، الدویر، صیر، مشغره، بقاع غربی، الزراریه و ده ها منطقه دیگر دست کم ۱۷ شهید و بیش از ۳۰ زخمی برجای گذاشته است.

وزارت بهداشت لبنان نیز اعلام کرد که در جریان این موج از حملات وحشیانه یک نیروی امدادی به شهادت رسیده و تعدادی دیگر نیز زخمی شده اند.

این وزارت خانه تداوم حملات تعمدی از سوی رژیم صهیونیستی علیه نیروهای امدادی را محکوم کرد. تاکنون تجاوزات صهیونیست ها علیه لبنان باعث شهادت سه هزار و ۱۵۱ تن و زخمی شدن ۹ هزار و ۵۷۱ تن دیگر شده است.