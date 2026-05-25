بیمه رایگان زنان روستایی دارای ۳ فرزند و بیشتر

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد قادرمرزی مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر با اشاره به بیستویکمین سالگرد تأسیس این صندوق، گزارشی از عملکرد ۲۱ ساله آن ارائه کرد و گفت: صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر بر اساس اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به عنوان تنها صندوق فراگیر مولود نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، براساس قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی فعالیت خود را از خردادماه سال ۱۳۸۴ آغاز کرده است. آییننامه اجرایی این صندوق در اسفندماه ۱۳۸۳ به تصویب رسید.
قادرمرزی در تشریح آمار اعضا و مستمریبگیران صندوق ادامه داد: تاکنون سه میلیون و ۴۸۵ هزار نفر عضو صندوق شدهاند و ۲۴۵ هزار و ۶۸۱ نفر نیز مستمریبگیر هستند. ضریب پوشش صندوق نسبت به جامعه هدف هشتمیلیونی، ۴۱ درصد و نسبت پشتیبانی آن ۸.۳ است.
مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه بیمه گفت: قانون انتقال سوابق بیمهای اشخاص که از سال ۱۴۰۰ به تصویب مجلس رسیده بود، از سال ۱۴۰۳ در صندوق عملیاتی شد. همچنین خرید خدمت سربازی و اضافه شدن سنوات خدمت به سوابق بیمهای، یکی از سه تکلیف مهم صندوق در قانون برنامه هفتم توسعه است که سال گذشته آغاز و اجرایی شد.
وی ادامه داد: موضوع دیگر، متناسبسازی مستمری مستمریبگیران است که در ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم به آن اشاره شده است. برای اصلاح فرایندی، ما از اردیبهشتماه، ۱۰ درصد متناسبسازی را آغاز کردیم و همراه با ۲۰ درصد افزایش سنواتی، در مجموع ۳۰ درصد به مستمریها اضافه شد. همچنین ۲۵ درصد دیگر نیز در انتظار تأمین اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه است.
قادرمرزی با اشاره به اقدامات صندوق در حوزه زنان اظهار کرد: طبق ماده ۲۱ قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مصوب سال ۱۴۰۱، زنان روستایی دارای سه فرزند و بیشتر باید به صورت رایگان بیمه شوند. در مرحله نخست ۳۱۱ هزار نفر و در مرحله دوم ۶۳ هزار و ۸۸۹ نفر تحت پوشش قرار گرفتند و در مجموع تاکنون ۳۷۵ هزار زن روستایی دارای سه فرزند و بیشتر با پرداخت صددرصد حق بیمه توسط دولت، به صورت رایگان بیمه شدهاند.
وی افزود: در حوزه زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی نیز ۷۱ هزار زن سرپرست خانوار در روستاها و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر، با پرداخت کامل حق بیمه توسط دولت تحت پوشش صندوق قرار گرفتهاند.
مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در ادامه، با اشاره به وضعیت اقتصادی صندوق تصریح کرد: پایداری صندوق حداقل تا سال ۱۴۵۰ و بیشتر پیشبینی شده است. از سال ۱۴۰۳ تاکنون، رشد داراییهای صندوق ۶۰ درصد بوده که حتی در مقایسه با صندوقهای بخش خصوصی نیز رتبه سوم کشور را در سودآوری داریم.
قادرمرزی یکی از دلایل این موفقیت را بنگاهدار نبودن صندوق عنوان کرد و گفت: بیش از ۷۰ درصد داراییهای صندوق در بورس است و شفاف و دقیق است.
وی همچنین با اشاره به قانون برنامه هفتم توسعه و قانون اصلاح نظام بنگاهداری موضوع ماده ۲۸ گفت: این صندوق، صندوق پیشرو کشور در اصلاح نظام بنگاهداری است. ما سه شرکت داشتیم که با کمک دکتر میدری، داراییهای یک شرکت را در این صندوق انتقال دادیم بدون اینکه یک نفر بیکار شود. شرکت دوم را هفته آینده انجام خواهیم داد و شرکت سوم نیز در تابستان انجام خواهیم داد تا این صندوق به تنها صندوق فراگیر ملی تبدیل شود که بنگاهدار نیست و سهامدار است.
قادرمرزی در بخش دیگری از سخنان خود با اشار به اینکه تا سال ۱۳۹۹ حسابرسی دولتی صندوق انجام نشده بود، گفت: تا سال مذکور ۶.۷ همت طلب از دولت داشتیم و تا پایان سال ۱۴۰۳ حسابرسی انجام شد و این رقم به ۳۶.۷ همت رسید. در بودجه سال ۱۴۰۴ برای نخستین بار ۱۵ همت و در بودجه ۱۴۰۵ نیز ۱۰ همت از مطالبات صندوق دیده شد.
نظر شما