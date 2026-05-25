در جلسه ۵ ساعته کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی چه گذشت؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، رسانه‌های اسرائیلی اعلام کردند در جلسه کابینه امنیتی اسرائیل که با حضور فرماندهان نظامی تشکیل شد و حدود ۵ ساعت ادامه یافت، بنیامین نتانیاهو خواستار ارائه راه حل‌های دفاعی کارآمد برای مقابله با حملات پهپادی حزب الله شد و از ارتش این رژیم خواست راهکار مناسبی برای مقابله با این تهدید فزاینده ارائه کند.

در این جلسه بزالل اسموتریچ وزیر تندرو دارایی اسرائیلی گفت: به ازای هر پهپادی که حزب الله می‌فرستد، ما باید ۱۰ ساختمان را در ضاحیه جنوبی بیروت منهدم کنیم. این پیشنهاد با تمسخر نتانیاهو مواجه شد که آن را غیرعملی دانست.

ایتامار بن‌گویر وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی نیز در این جلسه گفت: نباید اجازه دهیم موضوع حمله با پهپادهای انتحاری به واقعیتی عادی تبدیل شود.

وی خواستار اتخاذ تدابیر جسورانه‌تر در این زمینه شد و گفت: اکنون زمان آن است که نخست وزیر اسرائیل به دونالد ترامپ بگوید که ما جنگ علیه لبنان را از سر خواهیم گرفت. ما باید برق لبنان را قطع و ضاحیه جنوبی بیروت را اشغال کنیم و جنگ تمام عیار را از سربگیریم.

منابع صهیونیستی اعلام کردند که ایال زامیر رئیس ستاد ارتش این رژیم نیز خواستار حمله به اهداف و ساختمان هایی در بیروت در واکنش به حملات پهپادی حزب الله لبنان شده است.

زامیر همچنین در این جلسه گفت که اسرائیل به علت محدودیت‌های آمریکا، فاقد استقلال عمل در لبنان است.

این درحالی است که رژیم صهیونیستی با نقض شدید آتش بس، در حال بمباران مناطق مختلف جنوب لبنان است.