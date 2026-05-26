نتانیاهو به بیمارستان منتقل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر ۷۶ ساله رژیم صهیونیستی شب گذشته به یک بیمارستان در قدس اشغالی منتقل شد.

دفتر نتانیاهو مدعی شد که دلیل انتقال وی به بیمارستان دندان درد بوده است. عمل های جراحی سابق نتانیاهو برای درمان تومور و انتقال مجددش به بیمارستان بار دیگر نگاه تحلیلگران را به سلامت جسمی نخست وزیر رژیم صهیونیستی و میزان توانایی وی برای اداره امور از جمله مسائل جنگی و نظامی جلب کرده است.

این در حالی است که نتانیاهو یک ماه قبل برای اولین بار اعلام کرد که تحت درمان تومور بدخیم پروستات قرار گرفته است. این عمل جراحی، پس از عمل جراحی قبلی او در دسامبر ۲۰۲۴ برای درمان تومور خوش‌خیم پروستات صورت گرفته است.

نتانیاهو مدعی شد که تومور وی با موفقیت درمان شده است، وی البته به زمان درمان خود اشاره ای نکرد.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی انتشار گزارش پزشکی در مورد وضعیت جسمانی خود را به مدت دو ماه به تعویق انداخته بود. وی در سال ۲۰۲۴ پس از تشخیص عفونت مجاری ادراری ناشی از «تومور خوش‌خیم پروستات» تحت عمل جراحی پروستات قرار گرفت، اما زمان عمل جراحی دوم او که برای اولین بار از انجام آن خبر داد، مشخص نیست. در سال ۲۰۲۳ نیز دستگاه تنظیم ضربان قلب برای او نصب شد.