به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، تارنمای صهیونیستی «مکام» اعلام کرد که «ایتمار بن گویر» وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی در بازدید از کیبوتس شتولا در مرز شمالی با لبنان در اظهاراتی بی شرمانه گفت: باید حومه جنوبی لبنان را درهم بکوبیم.

وی مدعی شد: ارتش ما کار شایسته‌ای انجام می‌دهد و در هفته‌های اخیر ۶۰۰ عضو حزب‌الله را کشته، اما این کافی نیست.

بن گویر ادامه داد: آنچه واقعاً آنها [حزب الله] می دهد، حومه جنوبی بیروت است و ما باید آن را درهم بکوبیم، باید آنجا را دوباره نابود کنیم. حزب‌الله در حومه جنوبی بیروت است، پس باید حزب‌الله را در حومه جنوبی بیروت درهم بکوبیم. این پیام ماست.

بن‌گویر همچنین در پیامی مستقیم به نتانیاهو گفت: این را اینجا و به نتانیاهو می‌گویم: زمان آن است که حومه جنوبی بیروت را درهم بکوبیم.

وزیر امنیت داخلی رژیم اسرائیل با اشاره به محدودیت‌های احتمالی واشنگتن بر عملیات نظامی رژیم اسرائیل نیز گفت: به ترامپ احترام می‌گذاریم و باید قدردان مشارکت وی [در جنگ] باشیم، اما خط قرمز به سربازان و غیرنظامیان آسیب می‌زند و باید حومه جنوبی را درهم بکوبیم.

این اظهارات را می توان خشم بن گویر از تلفات سنگین نظامیان صهیونیست در حملات دقیق حزب الله ارزیابی کرد.

در همین راستا، ساعتی پیش نیز اعلام شد که به دنبال وقوع دو حادثه امنیتی جداگانه در میان نظامیان ارتش رژیم اسرائیل در جنوب لبنان، یک نظامی صهیونیست کشته و ۵ نفر دیگر نیز زخمی شدند.