پالایشگاه اصفهان پیشگام هوش مصنوعی در صنعت پالایش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، غلامرضا باقری دیزج در چهاردهمین نشست شورای راهبردی میز هوش مصنوعی استان اصفهان، با اشاره به اقدامات انجام‌شده در این شرکت، تصریح کرد: شرکت پالایش نفت اصفهان نخستین پالایشگاهی است که به‌صورت گسترده در بخش‌های عملیاتی و ستادی از هوش مصنوعی استفاده می‌کند.

وی با تأکید بر اینکه در تمامی پروژه‌های هوش مصنوعی سه اصل کاهش زمان، کاهش هزینه و تسهیل فرایندها مورد توجه قرار گرفته و نتایج بسیار مطلوبی نیز به دست آمده است، افزود: امروز سامانه‌های مبتنی بر هوش مصنوعی با دقت بالای ۹۹ درصد علت خرابی تجهیزات را شناسایی می‌کنند و این موضوع سبب کاهش خطا، جلوگیری از اتلاف منابع و تسریع فرایند تعمیرات شده است.

مدیرعامل شرکت پالایش نفت اصفهان همچنین با اشاره به کاربردهای این فناوری در آزمایشگاه‌ها، حوزه سلامت کارکنان و آموزش‌های تخصصی، گفت: هوش مصنوعی امروز به ابزاری مؤثر برای تصمیم‌سازی، تحلیل داده‌ها و ارتقای بهره‌وری در صنعت تبدیل شده است.

جایگاه راهبردی هوش مصنوعی در جهان امروز

مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان، نیز در ادامه این نشست با اشاره به جایگاه راهبردی هوش مصنوعی در جهان امروز بیان کرد: نقش و اهمیت هوش مصنوعی دیگر انکارپذیر نیست و این فناوری نه‌تنها در حوزه‌های دانشی و صنعتی، بلکه در عرصه‌های دفاعی و راهبردی نیز نقش تعیین‌کننده‌ای پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه تمامی دستگاه‌های اجرایی استان در میز هوش مصنوعی حضور فعال دارند، افزود: برنامه‌ها و پیشرفت پروژه‌های هر دستگاه به‌صورت مستمر در این نشست‌ها ارائه می‌شود تا از موازی‌کاری جلوگیری شود و هر مجموعه بخشی از پازل توسعه هوش مصنوعی استان را پیش ببرد.

استاندار اصفهان با تقدیر از اقدام‌های شرکت پالایش نفت اصفهان در حوزه هوشمندسازی تصریح کرد: اتفاقات ارزشمندی در پالایشگاه اصفهان در حال وقوع است که پیش از این سابقه نداشته است. این اقدامات می‌تواند به الگویی در سراسر کشور تبدیل شود.

در این نشست که به میزبانی شرکت پالایش نفت اصفهان برگزار شد، تفاهم‌نامه همکاری مشترک برای حمایت و توسعه زیست‌بوم فناوری حوزه هوش مصنوعی و فناوری‌های پیشرفته اطلاعات و ارتباطات صنایع استان اصفهان میان شرکت پالایش نفت اصفهان و پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات ـ پردیس اصفهان امضا شد.