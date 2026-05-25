صادرات در مرز چذابه روبه رشد است

به گزارش خبرنگار مهر، سید قاسم موسوی عصر امروز دوشنبه در نشست کارگروه توسعه صادرات استان خوزستان که در محل پایانه مرزی چذابه برگزار شد با اشاره به بهبود معنادار شاخصهای اقتصادی این مرز تجاری در ماههای اخیر، اظهار کرد: بر اساس آمارهای رسمی، میزان صادرات از مرز چذابه در بازه زمانی سه تا چهار ماه گذشته با رشد قابل توجهی همراه بوده است.
وی تصریح کرد: در حالی که در مقطعی، حجم تردد کامیونهای تجاری بهدلیل مشکلات مدیریتی و زیرساختی از هزار و ۲۰۰ دستگاه به ۲۰۰ دستگاه کاهش یافته بود، اکنون با اقدامات اصلاحی انجامشده، تردد کامیونهای حامل کالاهای صادراتی بار دیگر به سطح اوج بازگشته که نشاندهنده احیای اعتماد تجار به این مرز است.
موسوی به اقدامات عمرانی انجام شده در محوطه پایانه اشاره کرد و افزود: عملیات آسفالتریزی بخشی از محوطه انجام شده و زیرساختهایی نظیر انبارها، استراحتگاهها و نمازخانه که در گذشته وضعیت نامطلوبی داشتند، ساماندهی شدهاند.
وی همچنین از احداث سامانه ایکسری (X-ray) کامیونی در این مرز خبر داد و گفت: این پروژه با هدف هوشمندسازی نظارتها و تسریع در فرآیندهای گمرکی در حال اجراست که نقش مهمی در کاهش توقفها و افزایش امنیت تجارت ایفا خواهد کرد.
جداسازی مسیرهای تجاری و مسافری
وی یکی از برنامههای راهبردی برای روانسازی ترافیک در مرز چذابه را احداث راه انحرافی دانست و خاطرنشان کرد: پیگیر ایجاد یک مسیر مجزا برای جداسازی راه تردد تجار و کامیونها از مسیر کارمندان دستگاه های اجرایی شاغل در محل مرز و زائران هستیم. این اقدام فنی میتواند گرههای ترافیکی را باز کرده و به روانبخشی فعالیتهای تجاری، بهویژه در ایام پیک مسافری، کمک شایانی کند.
فرماندار دشت آزادگان با تأیید لزوم نظارت حاکمیتی بر تعرفهها خدمات تجاری در حوزه بارانداز کالاهای صادراتی تصریح کرد: در بحث تعیین نرخ هزینههای پارکینگ و خدمات تجاری، قائل به ورود تخصصی اداره کل صنعت، معدن و تجارت هستیم تا قیمتها بر اساس ضوابط قانونی ابلاغ شود و از اعمال سلیقه توسط پیمانکاران جلوگیری گردد.
وی همچنین با اشاره به بخشنامههای استانی تأکید کرد: طبق ابلاغیه استانداری، فرماندار به عنوان نماینده عالی دولت، مسئول هماهنگی و مدیریت عالی در مرز است و تمامی دستگاهها باید در این چارچوب برای رفع موانع صادرات همکاری کنند.
موسوی در بخش دیگری از سخنان خود به تحولات اجتماعی ناشی از رونق مرز اشاره کرد و گفت: با فعال شدن مرز چذابه، وضعیت اقتصادی منطقه تغییر شگرفی داشته است؛ به طوری که امروزه بسیاری از کارگران محلی به تجار موفقی در بخش صادرات تبدیل شدهاند و شهر بستان که پس از جنگ هشت ساله دچار کاهش جمعیت شده بود، اکنون به یک قطب تجاری تبدیل شده است.
وی با یادآوری امنیت پایدار منطقه، بر تلاش نیروهای امنیتی و انتظامی در حفظ نظم مرزی در طول سالهای گذشته تأکید کرد و موفقیتهای اقتصادی فعلی را مرهون پایداری و امنیت حاکم بر مرزهای استان دانست.
