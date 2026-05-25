صرفه جویی در آب جهاد ملی برای عبور از بحران های اقلیمی است

حسینعلی محمدی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به چالش های آبی کشور، گفت: در شرایطی که میهن عزیزمان با محدودیت در منابع حیاتی و تنگناهای اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند، صرفه جویی در مصرف آب دیگر یک انتخاب نیست، بلکه خط مقدم امنیت و پایداری استان است.

وی تصریح کرد: هر قطره آبی که امروز با هوشمندی مصرف شود، سدی محکم در برابر بحران‌های فردا خواهد بود. در نگاه مدیریت بحران، همواره پیشگیری بر درمان مقدم است و امروز صرفه جویی در مصرف آب، بزرگترین اقدام پیشگیرانه برای جلوگیری از تنش‌های اجتماعی و اقتصادی محسوب می‌شود.

محمدی با تأکید بر اینکه رعایت الگوی مصرف، یک همراهی آگاهانه با دولت و ملت، بلکه نوعی جهاد در مسیر حفظ سرمایه‌های ملی است، خاطرنشان کرد: مردم مازندران همواره نشان داده‌اند که با تکیه بر فرهنگ غنی خود، می‌توانند از سخت‌ترین گردنه‌های بحران‌های اقلیمی سربلند عبور کنند و کافی است ساده‌ترین نکات ایمنی و صرفه جویی را جدی بگیریم.

وی با اشاره به افزایش چشمگیر پدیده رانش زمین در مناطق مختلف استان، از الزام انجام مطالعات خاک شناسی پیش از هرگونه ساخت و ساز خبر داد.

محمدی با بیان اینکه در تازه‌ترین نشست ستاد مدیریت بحران استان، مصوبه مهمی به تصویب رسیده است، اظهار کرد: بر این اساس، تمامی دستگاه‌های متولی صدور پروانه ساختمانی، موظف هستند پیش از اجرای هرگونه طرح گردشگری، صنعتی و سکونتگاهی، به ویژه در اراضی میان بند، نسبت به اخذ مطالعات دقیق خاک شناسی اقدام کنند.

وی افزود: این مطالبات پیش از هرگونه اقدام اجرایی باید انجام شود تا مردم نسبت به ایمن سازی و تثبیت بستر زمین آگاه شوند در غیر این صورت، متأسفانه با خسارات جبران ناپذیری مواجه خواهند شد.

مدیرکل مدیریت بحران مازندران تأکید کرد: متأسفانه نادیده گرفتن توان خاک و ساخت و ساز در مناطق ناپایدار، یکی از دلایل اصلی افزایش رانش زمین در سال‌های اخیر بوده است. امیدواریم با این مصوبه، از بحران‌های آتی پیشگیری شود.