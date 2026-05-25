معاون استاندار بوشهر: مرغ مورد نیاز استان تامین شد

به گزارش خبرنگار مهر، رسول رستمی عصر دوشنبه در حاشیه بازدید از شرکت کشتار صنعتی مرغ و بررسی وضعیت زنجیره تأمین کالاهای اساسی در استان، در خصوص مدیریت بازار مرغ استان اظهار کرد: تحلیلهای کارشناسی نشان میدهد مشکلاتی که اخیراً در بازار مرغ مشاهده شد، بیش از آنکه به کمبود تولید مرتبط باشد، ناشی از چالشهای زنجیره تأمین و تأثیرپذیری بازار از کاهش تولید در استانهای همجوار بود. با این حال، با تدابیر اتخاذ شده و تزریق مرغ منجمد به شبکه توزیع، قیمتها در حال رسیدن به نرخ تعادلی است.
معاون اقتصادی استاندار بوشهر با اطمینانبخشی به شهروندان در خصوص تأمین کالاهای اساسی خاطرنشان کرد: بر اساس برآوردهای صورتگرفته، هیچگونه نگرانی برای تأمین مرغ مورد نیاز استان تا ۲ ماه آینده وجود ندارد و برای ایام ماه محرم و مناسبتهای پیشرو، ظرفیتهای لازم جهت عرضه بدون محدودیت پیشبینی شده است.
رستمی با تأکید بر ضرورت نظارت دقیق بر فرآیند توزیع کالا، بیان کرد: دستگاههای اجرایی، قضایی و نظارتی استان با همافزایی کامل، روند بازار را در تمامی شهرستانها رصد میکنند.
وی گفت: ما در بحث نظارت بر بازار، مرز دقیقی میان گرانی که ناشی از شرایط اقتصادی است و گرانفروشی که تخلف صنفی محسوب میشود قائل هستیم و با هرگونه تخلف در این حوزه بدون اغماض برخورد خواهد شد.
وی اضافه کرد: سیاست قطعی مجموعه استانداری، حمایت مستمر از واحدهای تولیدی بهویژه در بخش صنایع غذایی است که نقش مستقیمی در امنیت غذایی و معیشت مردم ایفا میکنند.
معاون اقتصادی استاندار بوشهر با اشاره به وضعیت اشتغال در این واحد تولیدی تصریح کرد: حفظ و صیانت از اشتغال موجود، اولویت اصلی ماست و خوشبختانه در این واحد صنعتی، ۱۱۰ نفر به صورت مستمر مشغول به کار بوده و تمامی حق بیمه کارکنان به موقع پرداخت شده و هیچگونه تعدیل نیرویی نیز در این واحد رخ نداده که این امر نشاندهنده پایداری تولید است.
وی با بیان اینکه استان بوشهر با وجود چالشهای زنجیره تأمین، از نظر نرخ تورم در وضعیت بهتری نسبت به بسیاری از استانها قرار دارد،افزود: تمام تلاش تیم اقتصادی استانداری بر این است که با تداوم نظارتها و حمایت از تولیدکنندگان، آرامش و ثبات در بازار برای عموم مردم حفظ شود.
