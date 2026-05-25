به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث حبیبی شامگاه دوشنبه در جلسه بررسی مطالعات تدوین سند راهبردی مدیریت جامع آبخیزداری و آبخوانداری حوزه تلوار اظهار کرد: این حوزه که شهرستانهای دهگلان، قروه و بیجار را در بر میگیرد، حدود ۴۸ درصد مساحت استان کردستان را شامل میشود و بخش قابل توجهی از صنایع، معادن و زیرساختهای عمرانی استان در این محدوده قرار دارد.
وی با اشاره به کاهش شدید منابع آبی منطقه افزود: طی سالهای اخیر بیش از ۸۰۰ میلیون مترمکعب کسری مخزن در آبخوانهای این محدوده ایجاد شده که معادل چند برابر ظرفیت سد قشلاق سنندج است و ادامه این روند، خطر بیابانزایی و فرونشست زمین را تشدید میکند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان ادامه داد: مطالعات مربوط به مدیریت جامع این حوزه از جلسات گذشته آغاز شده و هدف آن، تدوین برنامهای اجرایی برای صیانت از منابع آب و خاک و ایجاد بستر توسعه پایدار در شرق استان است.
حبیبی تاکید کرد: برنامههای پیشنهادی باید پس از جمعبندی در شورای برنامهریزی استان تصویب شود تا بتوان از آن به عنوان مبنایی برای توسعه منطقه استفاده کرد.
وی همچنین گفت: در تدوین سند جامع حوزه تلوار، توجه به ظرفیتهای صنعتی، معدنی، راهآهن، سکونتگاههای انسانی و میراث تاریخی منطقه ضروری است.
