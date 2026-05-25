روایت بقائی از حمله ۹ اسفند ۱۴۰۴ آمریکا به اماکن مسکونی و ورزشی لامرد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی در صفحه شخصی خود در یکی از شبکه های اجتماعی بعد از دیدار با سید موسی موسوی نماینده مردم مهر و لامرد در مجلس شورای اسلامی نوشت: در دیدار با موسی موسوی، نماینده حوزه مهر و لامرد در مجلس شورای اسلامی، در جریان بخشی از جزئیات جنایت هولناک آمریکا در حمله موشکی به یک سالن ورزشی در شهر لامردِ استان فارس قرار گرفتم.



وی افزود: عصر روز شنبه، ۹ اسفند ۱۴۰۴؛ همان روزی که دانش‌آموزان مدرسه «شجره طیبه» میناب با سه موشک تاماهاوک به خاک و خون کشیده شدند، منطقه‌ای مسکونی در شهر لامرد، شامل یک سالن ورزشی، نیز با چهار موشک موسوم به PrMS مورد هدف قرار گرفت. در پی انفجار این موشک‌ها، ۲۴ نفر، از جمله یک دختربچه دوساله، چند نوجوان والیبالیست و چندین زن و مرد بی‌گناه، به شهادت رسیدند. بیش از ۱۳۰ نفر نیز مجروح شدند که شمار قابل‌توجهی از آنان دچار معلولیت دائمی شده‌اند.



بقائی اشاره داشت: این موشک‌ها پیش از برخورد به هدف، در هوا منفجر شده و به بیش از ۱۸۰ هزار ترکش متشکل از ساچمه‌های تنگستن تبدیل شدند؛ ترکش‌هایی که با سرعت و قدرت بسیار زیاد در همه جهات پراکنده شدند.



سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: این حمله، ناشی از اشتباه نبود؛ اکنون دیگر هیچ تردیدی وجود ندارد که ارتش آمریکا این نوع موشک‌ها را برای نخستین‌بار با هدف آزمایش میزان قدرت تخریب آن‌ها به سوی یک منطقه مسکونی و سالن ورزشی در شهر لامرد شلیک کرده است. این اقدام، جنایتی جنگی، شنیع و نابخشودنی است و آمران و عاملان آن باید در هر محکمه صالحی تحت پیگرد کیفری قرار گیرند.



وی خاطزنشان کرد: مردم ایران یاد و نام هم‌میهنان شهید لامردی را برای همیشه به خاطر خواهند سپرد و هیچگاه این جنایت شنیع را نه فراموش می‌کنند و نه می‌بخشند.