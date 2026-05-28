۸ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۲۱

وزارت خارجه تهدیدهای آمریکا علیه عمان را محکوم کرد

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان تهدیدهای اخیر آمریکا علیه عمان را محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقایی تهدید وزیر خزانه‌داری آمریکا به اعمال تحریم علیه عمان، متعاقب تهدید قبلی به «منهدم کردن» عمان را تلاش برای باج‌گیری از یک دولت مستقل عضو سازمان ملل متحد و نشانه دیگری از ورشکستگی اخلاقی سامانه حکمرانی و سیاست‌ورزی در آمریکا دانست.

وی گفت: تهدید به اعمال تحریم علیه عمان به بهانه‌ای واهی، اقدامی مطلقا غیرقانونی و مغایر با اصول بنیادین منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل است و جامعه جهانی می‌بایست با واکنش مسئولانه در قبال این رویکرد، مانع از عادی‌سازی فزاینده نقض هنجارهای حقوقی بین‌المللی شود.

    IR ۰۶:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۸
      1 0
      پاسخ
      یک موجود هار دوست و دشمن نمیشناسد . آمریکای هار حتی به دوست خودش عمان هم رحم نمیکند .قابل توجه نوکران و برده های منطقه ای آمریکا!!!!!!!!!

