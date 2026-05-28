وزارت خارجه تهدیدهای آمریکا علیه عمان را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقایی تهدید وزیر خزانه‌داری آمریکا به اعمال تحریم علیه عمان، متعاقب تهدید قبلی به «منهدم کردن» عمان را تلاش برای باج‌گیری از یک دولت مستقل عضو سازمان ملل متحد و نشانه دیگری از ورشکستگی اخلاقی سامانه حکمرانی و سیاست‌ورزی در آمریکا دانست.

وی گفت: تهدید به اعمال تحریم علیه عمان به بهانه‌ای واهی، اقدامی مطلقا غیرقانونی و مغایر با اصول بنیادین منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل است و جامعه جهانی می‌بایست با واکنش مسئولانه در قبال این رویکرد، مانع از عادی‌سازی فزاینده نقض هنجارهای حقوقی بین‌المللی شود.