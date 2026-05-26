تردد زائران عرفه در مرز مهران بدون هیچ گونه مشکلی در جریان است

حیدر نعمتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حال و هوای معنوی مرز بین‌المللی مهران در آستانه عید سعید قربان و مراسم دعای عرفه اظهار داشت: با توجه به اشتیاق هم‌وطنان برای حضور در مراسم دعای عرفه در جوار بارگاه ملکوتی امام حسین (ع)، تمامی ظرفیت‌های شهرستان برای تأمین امنیت، سلامت و رفاه زائران به‌کار گرفته شده است.

وی به اقدامات رفاهی پیش‌بینی شده اشاره کرد و افزود: یکی از اولویت‌های اصلی ما با توجه به گرمای هوا، تأمین آب شرب پایدار و خنک است؛ در همین راستا ایستگاه‌های متعددی در مسیرهای منتهی به نقطه صفر مرزی تعبیه شده است. همچنین با هماهنگی خیرین و مواکب مردمی، پیش‌بینی‌های لازم برای توزیع غذای گرم در میان زائران صورت گرفته است.

نعمتی از انجام عملیات فنی برای ارتقای ظرفیت پایانه خبر داد و تصریح کرد: برای جلوگیری از ازدحام و معطلی زائران، تعداد گیت‌های گذرنامه افزایش یافته است. همچنین تمامی تجهیزات سرمایشی، مه‌پاش‌ها و سیستم‌های خنک‌کننده در محوطه پایانه به‌طور کامل سرویس و اورهال شده‌اند تا زائران در شرایط دمایی مناسبی از مرز عبور کنند.

فرماندار مهران در خصوص جابجایی زائران گفت: ناوگان حمل‌ونقل عمومی و خودروهای کمکی برای انتقال سریع زائران از پارکینگ‌ها به سمت پایانه و بالعکس فراخوان شده‌اند. علاوه بر این، تمامی نیروهای اجرایی، امدادی و انتظامی در حالت آماده‌باش ۱۰۰ درصدی قرار دارند تا خدمات‌رسانی با حداکثر سرعت و دقت انجام شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: هدف ما این است که زائران با کمترین دغدغه و در کمال آرامش به این سفر معنوی مشرف شوند و تلاش می‌کنیم خاطره‌ای خوش از میزبانی مردم متدین مهران در ذهن زائران حسینی نقش ببندد.