۵ خرداد ۱۴۰۵، ۷:۵۱

یک واحد تجاری در مهدیشهر پلمب شد؛ ۱۱ نفر بازداشت شدند

مهدیشهر- فرمانده انتظامی مهدیشهر از پلمب یک واحد تجاری در شهرستان خبر داد و گفت: در این راستا ۱۱ نفر بازداشت شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جلال حسینی شامگاه دوشنبه در اجرای طرح نظارت بر اماکن عمومی هدف این طرح را برخورد با ناهنجاری های اجتماعی برشمرد و افزود: در این طرح واحدهای صنفی و تجاری سطح شهر مورد بازرسی قرار گرفت.

وی از پلمب یک یک واحد تجاری در این شهر با دستور قضایی خبر داد و ادامه داد: بی‌توجهی به تذکرات قبلی و عدم رعایت شئونات اسلامی و اخلاقی تخلف این واحد صنفی بوده است.

فرمانده انتظامی مهدیشهر با اشاره به همراهی مراجع ذی صلاح و پلیس نظارت بر اماکن این شهر، ادامه داد: این واحد ارزش های اسلامی را زیر پا گذاشته بود.

حسینی از دستگیری ۱۱ نفر در این پرونده خبر داد و بیان داشت: هر رفتاری که باعث جریحه دار شدن عفت عمومی شود با آن برخورد می شود.

وی اضافه کرد: از شهروندان درخواست داریم هر گونه موارد مشکوک را حتما گزارش دهند تا موضوع رسیدگی شود.

