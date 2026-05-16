به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری تاس، الکساندر ووچیچ، رئیس جمهور صربستان امروز شنبه اعلام کرد که پس از سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به پکن، «چند روز دیگر» با شی جین پینگ، همتای چینی خود دیدار خواهد کرد.

بر اساس اعلام این رسانه، رئیس جمهور صربستان در سخنرانی خود خطاب به مردم این کشور تأکید کرد: ما منتظر تأیید نهایی هستیم. می‌بینم که [ولادیمیر] پوتین، رئیس جمهور [روسیه]، در روزهای ۱۹ و ۲۰ ماه می به چین سفر می‌کند، این خبر اعلام شده است و چند روز پس از آن ما برای گفتگو با رئیس جمهور «شی» به چین سفر خواهیم کرد.

الکساندر ووچیچ، در ادامه اضافه کرد: پس از سفرهای دونالد ترامپ، رئیس جمهور [آمریکا] و رئیس جمهور روسیه [پوتین]، ما افتخار استثنایی یک سفر رسمی دولتی به چین را خواهیم داشت و انتظار زیادی از آن داریم.

این در حالیست که محورها و دستور نشست سفر الکساندر ووچیچ، رئیس جمهور صربستان به چین تا کنون رسانه ای نشده است.

گفتنی است که کرملین ساعاتی پیش در بیانیه ای اعلام کرد، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در تاریخ ۱۹ و ۲۰ ماه می جاری (۲۹ و ۳۰ اردیبهشت) در سفری رسمی به چین می رود.

در این بیانیه آمده است: سفر مذکور بنا به دعوت رئیس جمهور چین انجام می شود.

قرار است دو طرف در خصوص روابط میان مسکو و پکن در کنار مسائل مهم جهان رایزنی کنند.