به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مهرانگیز با اشاره به آثار اقدامات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی و آمریکا بر اقتصاد کشور تصریح کرد: این تحرکات با ایجاد ناامنی در مسیرهای دریایی مستقیماً صادرات بهویژه در حوزه آبزیان را هدف قرار داده و بر بازارهای داخلی و هزینه تولید نیز اثر منفی گذاشته است.
وی تأکید کرد: راه مقابله با این جنگ اقتصادی، تقویت اقتصاد مقاومتی از طریق تنوعبخشی بازارهای صادراتی، استفاده از مسیرهای جایگزین حمل و افزایش تابآوری واحدهای تولیدی است.
مهرانگیز افزود: ستاد اقتصاد مقاومتی در دادگستری بوشهر با حمایت حقوقی و قضایی، تسهیل امور اداری و رفع موانع، در کنار مجموعهها ایستادهاند و اجازه نخواهند داد این توطئهها چرخ تولید و اشتغال در استان را متوقف کند.
وی با اشاره به نقش ویژه بخش خصوصی در خنثیسازی اثرات تحریمها و فشارهای خارجی، خاطرنشان کرد: حمایت از تولید، امروز تنها یک وظیفه اداری نیست، بلکه یک مسئولیت ملی و شرعی است و دادگستری استان بوشهر آمادگی دارد با همافزایی با سایر دستگاههای اجرایی، هرگونه مانعی که سد راه فعالیت واحدهای تولیدی است را با رویکرد حمایت از کارآفرین و حفظ اشتغال برطرف کند.
