  1. استانها
  2. هرمزگان
۵ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۲۰

پیش بینی وضعیت جوی، دریایی و دمایی ۵ خرداد هرمزگان

پیش بینی وضعیت جوی، دریایی و دمایی ۵ خرداد هرمزگان

بندرعباس- کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: ساعات صبح امروز جوی آرام حاکم خواهد بود و در بعدازظهر وزش بادهای جنوب غربی برروی دریا مورد انتظار است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه سی سی پور اظهار کرد: آسمان استان صاف همراه با غبار محلی و در بعدازظهر با وزش بادهای جنوب غربی برروی دریا پیش بینی می‌شود.

سی سی پور افزود: دریا در صبح آرام و در بعدازظهر در تنگه هرمز کمی مواج خواهد بود و با احتیاط شناورهای سبک برای تردد دریایی مساعد پیش بینی می‌شود.

وی گفت: این شرایط جوی و دریایی با کمی تغییرات، تا پایان هفته جاری مورد انتظار است.

سی سی پور افزود: به لحاظ دمایی در این مدت ضمن ماندگاری هوای گرم، افزایش نسبی دمای بیشینه در پاره‌ای نقاط استان پیش بینی می‌شود.

کد مطلب 6841340

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها